Neuer Slow-Food-Guide ist der kulinarische Kompass

Heuer gibt es keine Schneckenbewertung mehr

„Auf die Schneckenbewertung verzichten wir bei der sechsten Auflage“, sagt Slow Food-Obmann Gottfried Bacher. „Wer im Guide erscheint, kann es. Der Guide ist ein wichtiger Wegweiser für die Community des guten Essens und macht jene Betriebe sichtbar, die Slow Food glaubwürdig und mit großer Leidenschaft leben. Es ist nicht nur ein Buch, sondern steht für Respekt, Haltung, Herkunft, Fairness, Handwerk und ist ein Versprechen, dass das Essen Sinn macht. Aufgenommen werden Betriebe, die für gutes, sauberes und fair produziertes Essen stehen und Regionalität, Herkunft sowie handwerkliche Qualität authentisch vermitteln.“