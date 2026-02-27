Vorteilswelt
Der Versuchung erlegen: „Hab‘ ich einen Joker?“

Kärnten
27.02.2026 20:00
Eine Woche ohne Zigarette – die härteste Phase war fast vorüber – doch dann kam das Leben ...
Eine Woche ohne Zigarette – die härteste Phase war fast vorüber – doch dann kam das Leben dazwischen. Redakteur Christian Krall rauchte drei Zigaretten: „Ja, ich bin hingefallen. Nun heißt's aufstehen, Krönchen richten und fokussieren.
Porträt von Hannes Mößlacher
Porträt von Christian Krall
Von Hannes Mößlacher und Christian Krall

Zwei Redakteure – zwei Vorsätze – und dann doch schwach geworden. Wenn der Kaffee am Meer verführerisch duftet und die Zigarette sich im Schutz der Dunkelheit anschleicht. 

Die einen Vorzeichen waren durchaus gut gewesen; nach drei Tagen waren die Kopfschmerzen verschwunden gewesen und die bleierne Müdigkeit hatte sich auch weitgehend verabschiedet.

Ein Leben OHNE Kaffee war also auch möglich! Schon eine Woche lang! Die anderen Vorzeichen waren aber schlecht: ein paar Tage Urlaub – und das am Meer; mit Promenade direkt am Wasser, strahlendem Sonnenschein, frühlingshaften Temperaturen; und vor allem einem Café nach dem anderen; fast alle schon offen, mit Sitzgelegenheiten im Freien; und vor allem mit Kaffee in allen Variationen: vom herzhaften Espresso über cremigen Cappuccino bis zu würzigem Irish-Coffee.

„Ich hab’ doch einen „Joker“, oder?“
Da war es nach einem Tag Widerstand geschehen: Ein Cappuccino wird nicht schaden Ich hab’ doch einen „Joker“, oder? Und dann die Ausrede sich selbst gegenüber: Weniger Kaffee ist ja auch schon was. Nur noch einer am Tag vielleicht statt sieben, acht. Und der ganz bewusst, als Genuss, in aller Ruhe. Ja, ich hab’ ihn bestellt. Und den Rückfall nicht bereut. Zumindest fast nicht. Und ich habe mir selbst versprochen, es wird nicht wieder so ausufern. Wenigstens das stimmt. Bis jetzt

Hannes Mößlacher konnte dem Kaffee nicht widerstehen.
Hannes Mößlacher konnte dem Kaffee nicht widerstehen.
Zigaretten Fasten
Hochmut kommt vor dem Fall

Auch ich bin rückfällig geworden und konnte der Versuchung nicht widerstehen – Hochmut kommt vor dem Fall. War ich vor ein paar Tagen noch stolz darauf, eine Party ohne Tschick zu überstehen, ist es nun doch passiert: Ich habe geraucht.

Eine Zigarette ist keine Zigarette?
Was ist geschehen? Schon am Nachmittag wurde ich beim Einkaufen im Supermarkt von der Verkäuferin auf meine Fasten-Challenge angesprochen: „Und, wie geht’s? Ich rauche ja selbst und finde wirklich super, was du da machst.“ Mit diesen bestärkenden Worten fuhr ich am Abend nach Klagenfurt, um nach langer Zeit wieder einmal mit meiner Freundin Clara ins Kabarett zu gehen. Ina Jovanovic spricht unangenehme Wahrheiten offen aus – unverblümt ehrlich erzählt sie von ihrer Balkan-Familie oder Dating-Erfahrungen – sehr empfehlenswert.

Nach der Vorstellung wurde getrunken und viel gelacht. Ina, Clara und ich hatten eine wunderbare Zeit – Details fallen hier dem Datenschutz zum Opfer. Und plötzlich kam der Gedanke: „Ach, ist doch egal – eine Zigarette ist doch nicht so schlimm!“ Schon schnippte mein Daumen über das Feuerzeugrädchen, und der Tschick brannte.

Drei Zigaretten habe ich geraucht. Und ja – ich fühle mich schlecht. Nicht nur mir selbst gegenüber, sondern auch gegenüber allen, von denen ich unterstützende Nachrichten bekomme. Aber ich kämpfe weiter...

Kärnten
27.02.2026 20:00
Kärnten

