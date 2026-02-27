Der Versuchung erlegen: „Hab‘ ich einen Joker?“

„Ich hab’ doch einen „Joker“, oder?“

Da war es nach einem Tag Widerstand geschehen: Ein Cappuccino wird nicht schaden Ich hab’ doch einen „Joker“, oder? Und dann die Ausrede sich selbst gegenüber: Weniger Kaffee ist ja auch schon was. Nur noch einer am Tag vielleicht statt sieben, acht. Und der ganz bewusst, als Genuss, in aller Ruhe. Ja, ich hab’ ihn bestellt. Und den Rückfall nicht bereut. Zumindest fast nicht. Und ich habe mir selbst versprochen, es wird nicht wieder so ausufern. Wenigstens das stimmt. Bis jetzt