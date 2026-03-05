Vorteilswelt
Mama Corina erzählt

Das Drama hinter der 30-Liter-Muttermilchspende

Oberösterreich
05.03.2026 05:00
Corina M. (32) mit Baby Alina, Tochter Pia (2) und Partner Klaus (39).
Corina M. (32) mit Baby Alina, Tochter Pia (2) und Partner Klaus (39).(Bild: privat)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Die 32-jährige Corina aus dem Mühlviertler gab 30 Liter Muttermilch weiter, weil ein Zwillingsfrühchen verstorben war. Töchterchen Amelie hatte an ihrem dritten Lebenstag eine schwere Erkrankung erlitten. Die „Krone“ sprach mit der großzügigen Spenderin über die dramatische Zeit.

0 Kommentare

Es war eine gute Nachricht, wie es sie viel zu selten gibt: Die Mühlviertlerin Corina M. (32) aus Rohrbach sorgte zu Wochenbeginn für Schlagzeilen, weil sie nach der Geburt ihrer Zwillingsfrühchen im Herbst 2025 die Muttermilch abpumpen musste und insgesamt 30 Liter der kostbaren Flüssigkeit für die Versorgung von 29 kleinen Patienten gespendet hatte.

Oberösterreich
05.03.2026 05:00
Folgen Sie uns auf