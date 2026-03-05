Das Drama hinter der 30-Liter-Muttermilchspende
Mama Corina erzählt
Die 32-jährige Corina aus dem Mühlviertler gab 30 Liter Muttermilch weiter, weil ein Zwillingsfrühchen verstorben war. Töchterchen Amelie hatte an ihrem dritten Lebenstag eine schwere Erkrankung erlitten. Die „Krone“ sprach mit der großzügigen Spenderin über die dramatische Zeit.
Es war eine gute Nachricht, wie es sie viel zu selten gibt: Die Mühlviertlerin Corina M. (32) aus Rohrbach sorgte zu Wochenbeginn für Schlagzeilen, weil sie nach der Geburt ihrer Zwillingsfrühchen im Herbst 2025 die Muttermilch abpumpen musste und insgesamt 30 Liter der kostbaren Flüssigkeit für die Versorgung von 29 kleinen Patienten gespendet hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.