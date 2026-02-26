Kleine Kämpferin mit einer seltenen Erkrankung

Sie ist gerade einmal vier Jahre alt, sie lebt im Tiroler Unterland – und sie leidet an einer seltenen Erkrankung. Das Schicksal von Olivia bewegt. Die „Krone“ traf die kleine Kämpferin mit ihren Eltern und ihrem Ärzteteam, die von einem Leben mit vielen Ungewissheiten erzählen.
„Ich bin gerne im Spielezimmer. Manchmal kriege ich einen Pieks und ich muss im Krankenhaus schlafen.“ So bringt Olivia ihren Alltag treffend auf den Punkt. Die Vierjährige aus dem Unterland spielt wie Kinder in ihrem Alter für ihr Leben gerne. Aber sie hat schon früh gelernt, dass sie manchmal sehr stark sein muss, dass sie Schmerzen hat und von Ärzten umgeben ist. Olivia leidet an der seltenen Krankheit Neurofibromatose Typ 1, kurz NF1. Wie die meisten seltenen Erkrankungen ist auch dieses Leiden genetisch bedingt.
