Tiroler Polizei verschärft Kontrollen zu Pfingsten

Regelungen für Lkw

Für Lkw gilt am Wochenende ein Fahrverbot für Transitfahrten über 7,5 Tonnen. Dies gilt auf der A12 und der A13 am Freitag von 7 bis 22 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 15 Uhr. Anschließend gelten diese Verbote an allen Samstagen bis Ende September. Zudem gibt es bereits in den Morgenstunden am Donnerstag sowie am Samstag eine Lkw-Dosierung in Kufstein. Sie tritt ab 5 Uhr in Kraft.