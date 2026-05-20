Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blechlawine rollt an

Tiroler Polizei verschärft Kontrollen zu Pfingsten

Tirol
20.05.2026 17:00
An Pfingsten rollt wieder eine wahre Blechlawine auf Tirol zu.
An Pfingsten rollt wieder eine wahre Blechlawine auf Tirol zu.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Am Pfingstwochenende ist mit viel Verkehr in ganz Tirol zu rechnen. Die Polizei trifft bereits ab Freitag Maßnahmen und verschärft die Kontrollen. Für Lkw gibt es besondere Regelungen.

0 Kommentare

Die Statistik des Pfingstwochenendes im Vorjahr der Tiroler Polizei spricht Bände: 53 Verkehrsunfälle wurden verzeichnet, 65 Personen wurden dabei verletzt. Glücklicherweise gab es damals kein Todesopfer zu beklagen.

Um für mehr Sicherheit auf Tirols Straßen zu sorgen, werden ab Freitag verstärkte Kontrollen durchgeführt. Konkret gibt es Geschwindigkeitsmessungen, Kontrollen von Überholverbote sowie Überprüfungen hinsichtlich der Alkohol- und Drogenbestimmungen.

Zitat Icon

Eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise sowie ein defensives Verhalten im Straßenverkehr sind die besten Präventionen und retten Leben!

Enrico Leitgeb, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei

Bild: Christof Birbaumer

Enrico Leitgeb, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei, appelliert zudem an alle Verkehrsteilnehmer: „Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel! Eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise sowie ein defensives Verhalten im Straßenverkehr sind die besten Präventionen und retten Leben!“

Um auch für die Flüssigkeit des Verkehrs an diesem Reisewochenende zu sorgen, wurden mit den Behörden Fahrverbote auf dem nachrangigen Straßennetz erlassen. Diese gelten zu Pfingsten auch für alle durchreisenden Kraftfahrzeuge in den Bezirken Innsbruck-Land, Reutte, Kufstein und der Stadt Innsbruck. In Imst gilt das Fahrverbot für den Bereich der Ortsdurchfahrt von Nassereith.

Lesen Sie auch:
Am Samstag staute es beinahe in ganz Tirol.
„Krone“-Kommentar
Stauchaos zu Pfingsten: Ohrfeige für Tirol
07.06.2025
Stau und Stop-and-Go
Bis zu drei Stunden Zeitverlust am Weg zum Brenner
07.06.2025
Bereits jetzt Stau
Pfingstwochenende macht sich auf Straßen bemerkbar
06.06.2025

Regelungen für Lkw
Für Lkw gilt am Wochenende ein Fahrverbot für Transitfahrten über 7,5 Tonnen. Dies gilt auf der A12 und der A13 am Freitag von 7 bis 22 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 15 Uhr. Anschließend gelten diese Verbote an allen Samstagen bis Ende September. Zudem gibt es bereits in den Morgenstunden am Donnerstag sowie am Samstag eine Lkw-Dosierung in Kufstein. Sie tritt ab 5 Uhr in Kraft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
20.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.287 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
118.126 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
89.811 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
811 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
664 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
650 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf