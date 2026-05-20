Tiroler Polizei verschärft Kontrollen zu Pfingsten

Am Pfingstwochenende ist mit viel Verkehr in ganz Tirol zu rechnen. Die Polizei trifft bereits ab Freitag Maßnahmen und verschärft die Kontrollen. Für Lkw gibt es besondere Regelungen.
Die Statistik des Pfingstwochenendes im Vorjahr der Tiroler Polizei spricht Bände: 53 Verkehrsunfälle wurden verzeichnet, 65 Personen wurden dabei verletzt. Glücklicherweise gab es damals kein Todesopfer zu beklagen.
Um für mehr Sicherheit auf Tirols Straßen zu sorgen, werden ab Freitag verstärkte Kontrollen durchgeführt. Konkret gibt es Geschwindigkeitsmessungen, Kontrollen von Überholverbote sowie Überprüfungen hinsichtlich der Alkohol- und Drogenbestimmungen.
Eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise sowie ein defensives Verhalten im Straßenverkehr sind die besten Präventionen und retten Leben!
Enrico Leitgeb, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei
Bild: Christof Birbaumer
Enrico Leitgeb, Leiter der Tiroler Verkehrspolizei, appelliert zudem an alle Verkehrsteilnehmer: „Jeder Verkehrsunfall ist einer zu viel! Eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise sowie ein defensives Verhalten im Straßenverkehr sind die besten Präventionen und retten Leben!“
Um auch für die Flüssigkeit des Verkehrs an diesem Reisewochenende zu sorgen, wurden mit den Behörden Fahrverbote auf dem nachrangigen Straßennetz erlassen. Diese gelten zu Pfingsten auch für alle durchreisenden Kraftfahrzeuge in den Bezirken Innsbruck-Land, Reutte, Kufstein und der Stadt Innsbruck. In Imst gilt das Fahrverbot für den Bereich der Ortsdurchfahrt von Nassereith.
Regelungen für Lkw
Für Lkw gilt am Wochenende ein Fahrverbot für Transitfahrten über 7,5 Tonnen. Dies gilt auf der A12 und der A13 am Freitag von 7 bis 22 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 15 Uhr. Anschließend gelten diese Verbote an allen Samstagen bis Ende September. Zudem gibt es bereits in den Morgenstunden am Donnerstag sowie am Samstag eine Lkw-Dosierung in Kufstein. Sie tritt ab 5 Uhr in Kraft.
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