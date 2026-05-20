Selena Gomez spielt in explizitem „Ab 18“-Film

Weiter entfernt von der familienfreundlichen Durchbruchsrolle im Disney-Channel könnte ihre neue Filmrolle kaum sein. Selena Gomez soll laut „Variety“ für das nächste Projekt vom Oscar-nominierten Regisseur Brady Corbet zugesagt haben. Es handelt sich um einen Film mit sehr expliziten Inhalten, der erst ab 18 freigegeben sein wird.
Gomez ist nicht der einzige große Name, den Corbet zu einer Zusammenarbeit überredet hat. So verriet Cate Blanchett gerade beim Filmfestival in Cannes, dass sie als Nächstes mit dem „The Brutalist“-Regisseur drehen wird. Des Weiteren soll laut Insidern auch Michael Fassbender sein Engagement bestätigt haben.
„X-Rated-Inhalt“
Der Film trägt den Arbeitstitel „The Origin of the World“ und soll größtenteils in den 1970er-Jahren spielen. Corbet hatte zuvor in einem Interview bereits den „X--Rated-Inhalt“ des Films angeteasert. Außerdem deutete er an, dass der Film rund vier Stunden lang werden könnte.
Dass Gomez eine Rolle in einem nicht jugendfreien Film annahm, überrascht ihre Fans nicht. Die 32-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren immer weiter von ihrem „quietschsauberen“ Disney-Serien-Image entfernt. In einem Interview mit „Variety“ sagte sie 2023, dass sie sich zwar nicht für ihre filmische Vergangenheit als „Zauberin vom Waverly Place“ schäme, „ich habe so hart dafür gearbeitet habe, meinen eigenen Weg zu finden – um die zu sein, die ich wirklich bin“.
Weg vom sauberen Disney-Image
Während ihrer Disney-Jahre seien enorme Erwartungen an sie gestellt worden – vor allem, ständig ein „perfektes“ Vorbild abzugeben. „Natürlich war ich kein wildes Kind“, erklärte Gomez, „aber ich war bei Disney.“ Weshalb sie aufpassen musste, nicht vor irgendwem „Geh zur Hölle“ zu sagen.
Auch in ihrer Doku „Selena Gomez: My Mind & Me“ sprach sie offen über psychische Probleme und ihre Angst vor öffentlicher Verurteilung. „Jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, Menschen anzulügen“, sagte sie damals. „Ich hatte früher Angst davor, was die Leute über mich denken könnten, oder dass mich niemand mehr engagiert.“
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