Selena Gomez spielt in explizitem „Ab 18“-Film

Dass Gomez eine Rolle in einem nicht jugendfreien Film annahm, überrascht ihre Fans nicht. Die 32-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren immer weiter von ihrem „quietschsauberen“ Disney-Serien-Image entfernt. In einem Interview mit „Variety“ sagte sie 2023, dass sie sich zwar nicht für ihre filmische Vergangenheit als „Zauberin vom Waverly Place“ schäme, „ich habe so hart dafür gearbeitet habe, meinen eigenen Weg zu finden – um die zu sein, die ich wirklich bin“.