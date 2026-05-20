Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiße, neue Rolle

Selena Gomez spielt in explizitem „Ab 18“-Film

Society International
20.05.2026 17:00
Selena Gomez verabschiedet sich mit ihrer neuen Filmrolle endgültig von ihrem Disney-Image.-
Selena Gomez verabschiedet sich mit ihrer neuen Filmrolle endgültig von ihrem Disney-Image.-(Bild: APA/AFP/VALERIE MACON)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Weiter entfernt von der familienfreundlichen Durchbruchsrolle im Disney-Channel könnte ihre neue Filmrolle kaum sein. Selena Gomez soll laut „Variety“ für das nächste Projekt vom Oscar-nominierten Regisseur Brady Corbet zugesagt haben. Es handelt sich um einen Film mit sehr expliziten Inhalten, der erst ab 18 freigegeben sein wird.

0 Kommentare

Gomez ist nicht der einzige große Name, den Corbet zu einer Zusammenarbeit überredet hat. So verriet Cate Blanchett gerade beim Filmfestival in Cannes, dass sie als Nächstes mit dem „The Brutalist“-Regisseur drehen wird. Des Weiteren soll laut Insidern auch Michael Fassbender sein Engagement bestätigt haben.

„X-Rated-Inhalt“
Der Film trägt den Arbeitstitel „The Origin of the World“ und soll größtenteils in den 1970er-Jahren spielen. Corbet hatte zuvor in einem Interview bereits den „X--Rated-Inhalt“ des Films angeteasert. Außerdem deutete er an, dass der Film rund vier Stunden lang werden könnte.

Selena Gomez‘ neues Filmprojekt wird erst ab 18 Jahren zu sehen sein.
Selena Gomez‘ neues Filmprojekt wird erst ab 18 Jahren zu sehen sein.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JC Olivera)

Dass Gomez eine Rolle in einem nicht jugendfreien Film annahm, überrascht ihre Fans nicht. Die 32-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren immer weiter von ihrem „quietschsauberen“ Disney-Serien-Image entfernt. In einem Interview mit „Variety“ sagte sie 2023, dass sie sich zwar nicht für ihre filmische Vergangenheit als „Zauberin vom Waverly Place“ schäme, „ich habe so hart dafür gearbeitet habe, meinen eigenen Weg zu finden – um die zu sein, die ich wirklich bin“.

Weg vom sauberen Disney-Image
Während ihrer Disney-Jahre seien enorme Erwartungen an sie gestellt worden – vor allem, ständig ein „perfektes“ Vorbild abzugeben. „Natürlich war ich kein wildes Kind“, erklärte Gomez, „aber ich war bei Disney.“ Weshalb sie aufpassen musste, nicht vor irgendwem „Geh zur Hölle“ zu sagen.

Lesen Sie auch:
Gomez haut sich schon zum Frühstück Burger rein – und genau das bringt Paltrow völlig aus der ...
Fast Food um 6:45 Uhr
Selena Gomez‘ Ernährung schockt Gwyneth Paltrow
15.05.2026
Sooo romantisch!
Selena Gomez hat heimlich ihren Benny geheiratet
28.09.2025

Auch in ihrer Doku „Selena Gomez: My Mind & Me“ sprach sie offen über psychische Probleme und ihre Angst vor öffentlicher Verurteilung. „Jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, Menschen anzulügen“, sagte sie damals. „Ich hatte früher Angst davor, was die Leute über mich denken könnten, oder dass mich niemand mehr engagiert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
20.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.287 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
118.126 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
89.811 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
811 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
664 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
650 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Mehr Society International
Heiße, neue Rolle
Selena Gomez spielt in explizitem „Ab 18“-Film
Luxus-Hammer beim Date
Kelce überraschte Swift mit 125.000-$-Geschenk
Gesundheit à la Kim
35 Pillen täglich & Arzt kommt im Scan-Transporter
Glaube ans Nett sein
Klum-Sohn Henry ließ sich in Brasilien taufen
„Duce“-Enkelin
Alessandra Mussolini siegt bei „Promi Big Brother“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf