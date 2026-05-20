Schopp, Teil drei! Neustart mit viel Altbewährtem

Jetzt fielen die Würfel abermals auf den Grazer, der bereits viereinhalb Jahre in Hartberg am Werk war, den TSV 2019/2020 erstmals in seiner Geschichte in die Meistergruppe und daraufhin sogar in den Europacup geführt hatte. Via Hartberg gelang Schopp 2021 der Sprung auf die Insel zu Barnsley. Als es in England vorbei war, bewahrte Schopp ab Winter 2022/23 Hartberg vom letzten Tabellenplatz aus noch vor dem Abstieg. Ehe im Herbst 2024 der große Knall folgte, Schopp die Oststeirer damals sehr überraschend aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen konnte und zum LASK wechselte.