„Kampf nach den vier Kreuzbandrissen lohnte sich“

Nach Trennung haben sich neue Türen geöffnet

Nico Haberl, der als Guide Johannes Aigner bei den Paralympics zu drei Goldenen und einer Bronzemedaille führte, war mit seinen Eltern Margit und Franz sowie Freundin Lena in der Hofburg: „So eine Auszeichnung ist unglaublich besonders. Das macht mich sehr stolz. Es war eine unglaublich nette Veranstaltung.“ Nachdem sich Aigner vor kurzem von ihm getrennt hat, sagte er: „Es haben sich aber schon ein paar neue Türen geöffnet. Ich möchte noch nicht zu viel tun. Aber ich werde weiter mit dem Skifahren und dem Sport generell zu tun haben.“ Fix ist auch, dass er den Universitätslehrgang Sportjournalismus in Salzburg absolvieren wird.