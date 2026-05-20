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Luxus-Hammer beim Date

Kelce überraschte Swift mit 125.000-$-Geschenk

Society International
20.05.2026 16:00
Taylor Swift und Travis Kelce zas schenkt man einem Weltstar, der eigentlich schon alles hat? ...
Taylor Swift und Travis Kelce zas schenkt man einem Weltstar, der eigentlich schon alles hat? NFL-Profi Travis Kelce hat für seine Verlobte Taylor Swift tief in die Tasche gegriffen – und ein historisches Schmuckstück erstanden, das einst einer echten Hollywood-Legende gehörte.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Von Pamela Fidler-Stolz

Romantik-Touchdown für Travis Kelce (36)! Der Tight End der Kansas City Chiefs beweist einmal mehr, dass er nicht nur auf dem Football-Feld den richtigen Riecher hat, sondern auch beim Schenken. Bei einem Date-Night-Auftritt in New York zog Pop-Ikonen-Verlobte Taylor Swift (36) alle Blicke auf sich. Der Grund: Ein atemberaubendes Opal-Schmuckset, dessen Hintergrund eine emotionale Hollywood-Geschichte erzählt.

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Bei den edlen Klunkern handelt es sich nicht um gewöhnlichen Designerschmuck.

Wie US-Medien und der Schmuckhändler Adam Fox (Fox Estate Jewelry) via Instagram bestätigten, gehörte das luxuriöse Ensemble aus zwei Opal-Armbändern, opulenten Kronleuchter-Ohrringen und einem passenden Ring im Wert von 125.000 Dollar einst keiner Geringeren als der verstorbenen Kino-Legende Elizabeth Taylor († 79).

Swift trug in New York legendären Schmuck von Liz Taylor.
Swift trug in New York legendären Schmuck von Liz Taylor.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Hollywood-Ikone, die zeitlebens für ihre millionenschwere Juwelensammlung weltberühmt war, hatte das 22-Karat-Gold- und Opal-Set der Designerin Darlene De Sedle im Jahr 1999 selbst erworben. Nach ihrem Tod wurde die Kollektion 2011 beim Auktionshaus Christie’s für vergleichsweise bescheidene 6.000 Dollar versteigert. 

Elizabeth Taylor 1999 mit dem Schmuck
Elizabeth Taylor 1999 mit dem Schmuck(Bild: PPS/www.pps.at)

Plötzlich hat es Klick gemacht
Ende 2025 wechselte das Set über die Plattform „1stDibs“ erneut den Besitzer – dieses Mal für stolze 125.000 Dollar (rund 108.000 Euro). Der Verkäufer erinnert sich, dass der Deal damals extrem mysteriös ablief: Ein Sportagent wickelte den Kauf mitten in der Weihnachtszeit klammheimlich ab.

Erst jetzt, als Taylor Swift sich Händchen haltend mit Travis Kelce in Brooklyn zeigte und das komplette Set ausführlich ausführte, machte es beim Juwelier klick: „Da dachte ich: Jetzt ergibt alles Sinn“, so Fox begeistert.

Kelce hatte offenbar einen Agenten vorgeschoben, um die Weihnachtsüberraschung perfekt zu tarnen.

Der Schmuck war das Weihnachtsgeschenk von Travis Kelce für Taylor Swift.
Der Schmuck war das Weihnachtsgeschenk von Travis Kelce für Taylor Swift.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Für Swift-Fans (die sogenannten „Swifties“) ist das Geschenk eine emotionale Sensation. Opale gelten ohnehin als die Lieblingssteine der Sängerin, da sie sie mit beruhigenden Kindheitserinnerungen verbindet. Außerdem sind Opale die offiziellen Geburtssteine von Travis Kelce (geboren am 5. Oktober). 

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Verlobter hat aufgepasst
Noch viel deutlicher ist jedoch die Anspielung auf ihr Erfolgsalbum „The Life of a Showgirl“: Die Vorabsingle heißt passenderweise „Opalite“ und ein weiterer Track des Albums trägt sogar den Namen „Elizabeth Taylor“.

Travis Kelce hat beim Zuhören im Studio also ganz genau aufgepasst und seiner Liebsten die echte Inspiration direkt ans Handgelenk gezaubert.

Swift und Kelce werden am 3. Juli in New York heiraten und wollen den Berichten zufolge bis weit in den 4. Juli, den US-amerikanischen Nationalfeiertag, hineinfeiern. 

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