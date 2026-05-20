Universitäten rufen jetzt zu Demonstrationen auf

Am nächsten Mittwoch werde es eine Großdemonstration am Ring in Wien und Aktionen in den Landeshauptstädten sowie an allen anderen Universitätsstandorten geben, hieß es. Aus dem Prozess für die Hochschulstrategie, in dem eine Vision für Österreichs Hochschulen bis zum Jahr 2040 entworfen werden soll, sei man bereits mit sofortiger Wirkung ausgestiegen. Man nehme demnach an keinen Arbeitsgruppen teil. „Wer sich die nächsten drei Jahre nicht finanzieren kann, braucht nicht über eine Hochschulstrategie bis 2040 zu sprechen“, sagte Rektorensprecherin Brigitte Hütter.