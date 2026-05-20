Eine mystische & fantastische Reise mit Cavalluna

Seit Oktober 2025 ist die neue & spektakuläre Show von Cavalluna auf Tour und entführt das Publikum in eine geheimnisvolle Welt voller magisch-fatastischer Geschichten. Für die Tourstopps in Graz, Wien & Salzburg verlost die „Krone“ jeweils 3x2 Tickets.
„Cavalluna – Tor zur Anderswelt“ ist nicht nur eine Pferdeshow, sondern ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie, das mit einer fesselnden Geschichte, mitreißender Musik und einem beeindruckenden Bühnenbild aufwartet. Ein internationales Tanzensemble komplettiert die imposanten Schaubilder der talentierten Pferde und Reiter, die aus ganz Europa stammen. Mit an Bord sind unter anderem stolze Lusitanos aus Portugal und zuckersüße Miniponys von der Insel Ischia.
Die Geschichte der Anderswelt
Erzählt wird in „Tor zur Anderswelt“ die mystische Geschichte der jungen Zauberin Meerin, die über die magische Gabe verfügt, ihre Zeichnungen Wirklichkeit werden zu lassen und mit ihnen Gutes zu tun. Ihr Schicksal wendet sich jedoch, als sie aus ihrem Heimatdorf als Hexe verbannt wird und sich auf die abenteuerliche Reise in eine fremde Welt begeben muss. Dort gerät sie in die Fänge eines heimtückischen Hexenmeisters, der den düsteren Plan verfolgt, Meerin für seine Zwecke zu missbrauchen.
Auf ihrem Weg muss die junge Zauberin nicht nur gegen die dunklen Mächte, sondern vor allem auch gegen ihre inneren Schatten kämpfen – denn nur das Vertrauen in sich selbst kann ihr ihre verloren geglaubte Magie zurückbringen. Dabei beginnen die Grenzen zwischen den Welten, zwischen Gut und Böse, zwischen Misstrauen und Hoffnung zu verschwimmen. Wird Meerin es schaffen, das Schicksal noch einmal zu wenden?
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Tourstopps am 7. Juni um 17:30 Uhr in Graz, am 13. Juni um 19:00 Uhr in Wien und am 21. Juni um 17:30 in Salzburg jeweils 3x2 Tickets. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.