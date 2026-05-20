Gesuchter Mordverdächtiger im Salzburger Reisezug

Brutaler Raubüberfall geklärt

Er soll mit zwei bereits gefassten Komplizen Anfang Mai einen schweren Raubüberfall verübt haben. Das Opfer, ein 93 Jahre alter Pensionist, war zum Zeitpunkt des Überfalls allein in seinem Einfamilienhaus im Kölner Stadtteil Neubrück. Das Räuber-Trio soll den Senior angegriffen, und ihm massive Verletzungen zugefügt haben, die letztlich zum Tod des Mannes führten. Einige Stunden nach der Tat fanden Tochter und Sohn ihren leblosen Vater und schlugen Alarm. Laut Kölner Polizei konnten die Räuber mit Beute fliehen. Durch Spuren am Tatort konnten sie identifiziert werden.