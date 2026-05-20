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Tolle Preise gewinnen

Die Jugend der Frida Kahlo als Kinderfilm

Gewinnspiele
20.05.2026 16:05
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Hola Frida“ kommt am 29. Mai in die österreichischen Kinos und erzählt auf farbenfrohe Weise die Kindheit der weltbekannten Künstlerin Frida Kahlo. Zum Kinostart verlost die „Krone“ tolle Preise für die nächsten Nachwuchskünstler. 

Ihr Zuhause ist Coyoacán in Mexiko – ein lebendiger Ort voller Farben, Musik und Magie. Frida ist neugierig, mutig und voller Energie. Sie beobachtet, entdeckt, träumt – und wenn das Leben ihr Schwierigkeiten in den Weg stellt, begegnet sie ihnen mit Fantasie und Kreativität. Was sie noch nicht weiß: Ihr besonderer Blick auf die Welt wird sie später zu einer der berühmtesten Künstlerinnen aller Zeiten machen. „Hola Frida“ erzählt mit Wärme, Humor und Poesie von der Kindheit Frida Kahlos – und davon, wie Fantasie Mut schenken kann. Ein farbenreiches Familienerlebnis, das berührt, inspiriert und nachklingt. 

(Bild: eksystent-Filmverleih-Tobo-Media-Du-Coup-Studio-Production-Maison)
(Bild: eksystent-Filmverleih-Tobo-Media-Du-Coup-Studio-Production-Maison)
(Bild: eksystent-Filmverleih-Tobo-Media-Du-Coup-Studio-Production-Maison)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart verlost die „Krone“ als Hauptpreis 1x2 Kinotickets für den Film sowie ein Malset von Boesner bestehend aus 1x Keilrahmen (15x15 cm), 1x Mini-Ölfarbtuben & 1x Ölmalpinsel.

Gewinne Kinotickets und ein Malset von Boesner.
Gewinne Kinotickets und ein Malset von Boesner.(Bild: ZvG)

Zusätzlich kann sich ein weiterer Gewinner auch noch über 1x2 Kinotickets freuen. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Mai, 09:00 Uhr. 

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