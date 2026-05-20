Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge in Ungarn wächst

Asbest-Skandal: Nationaler Krisenstab gefordert

Burgenland
20.05.2026 16:43
Asbestbelastete Schotterstraße in Szombathely.
Asbestbelastete Schotterstraße in Szombathely.(Bild: Bonyhádi Zoltán, Krone KREATIV)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Der Gesundheitsalarm rund um Asbest in Ungarn könnte auch Konsequenzen für Österreich haben. Greenpeace will zudem einen Hilfsfonds für Sanierungen und ein Ende der vier Steinbrüche.

0 Kommentare

Wenn am Donnerstag der neue Ministerpräsident Ungarns, Péter Magyar, zu Besuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist, wird es viele Themen zu besprechen geben – darunter vielleicht auch die Causa Asbest. Denn der Gesundheitsalarm in Ungarn weitet sich immer mehr aus. Mehr als 30 Gemeinden und Städte sollen bereits betroffen sein, darunter auch das Olad-Plató-Viertel in Szombathely.

1100 Menschen betroffen
Laut Vizebürgermeister László Győző gibt es 25 Punkte mit erhöhten Werten. Es geht um Straßen mit einer Länge von 17 Kilometern, aber auch Parkplätze sollen darunter sein. Rund 1100 Menschen seien unmittelbar von der Belastung betroffen, sagt Győző. Man setze auf verschiedene Maßnahmen, um die Staubbelastung möglichst gering zu halten – darunter Fahrverbote, sehr niedrige Tempolimits, das Bewässern der Schotterfahrbahnen sowie das Abdecken des Materials mit „Geotextil“. Sogar Essen auf Rädern wurde für die betroffenen Gebiete eingestellt.

Für die Sanierung fehlt Geld
Derzeit überlege man, wie man das Problem am besten angehen könne. Doch für das Überdecken mit Asphalt fehle der Stadt das Geld, so der Vizebürgermeister. Zusätzlich steht man in Kontakt mit einer Firma, welche sich auf die Reinigung der Luft spezialisiert hat und auch schon nach dem „9/11“-Terroranschlag in New York zum Einsatz kam. Demnächst soll der Gesundheitsnotstand ausgerufen werden. Die Belastung wird teilweise mit Handgeräten gemessen, weil die Laborergebnisse zu lange dauern. Der belastete Schotter soll schon zumindest seit 2019 dort liegen.

17 Kilometer Schotterstraßen zwischen Einfamilienhäusern sind in Szombathely betroffen.
17 Kilometer Schotterstraßen zwischen Einfamilienhäusern sind in Szombathely betroffen.(Bild: Bonyhádi Zoltán)

Keine Hilfe aus Österreich
An Österreich übt der Vizebürgermeister Kritik: Unterstützung gebe es kaum. Man erhalte keine Informationen und wenn, dann nur solche, die nicht weiterhelfen würden.

Schotter aus dem Burgenland?
Der belastete Schotter in Szombathely soll unter anderem aus burgenländischen Steinbrüchen stammen. Stefan Stadler, wissenschaftlicher Experte bei Greenpeace, gibt an, dass es sich um einen Mix mehrerer Steinbrüche handle. Auch Győző verweist auf ähnliche Informationen, laut denen es sechs Steinbrüche in der Umgebung gibt – vier davon sind die geschlossenen Betriebe im Burgenland.

Frage um Schadensersatz
Für Österreich kann dies noch Konsequenzen haben. Der ungarische Vizebürgermeister erklärt, dass bereits rechtliche Schritte gesetzt werden. Unter anderem geht es um die Frage, wie belastetes Material überhaupt in den Handel kommen konnte. Wird Ungarn Schadensersatzforderungen stellen? „Ich denke, man muss das zwischenstaatlich regeln“, so Győző. Zudem gebe es entsprechende Rechtsregeln der EU, die man zur Geltung bringen könne.

Lesen Sie auch:
Im Schotter wurde ein hoher Asbest-Wert festgestellt (Symbolfoto)
Weg wird asphaltiert
Erhöhter Asbest-Wert auf Schotterstraße gemessen
16.05.2026

Hilfsfonds für Betroffene
Greenpeace nimmt den Bund ebenfalls in die Pflicht. Stocker müsse einen Asbest-Krisenstab einrichten, ähnlich wie die in Ungarn eingesetzte Arbeitsgruppe, sagt Stadler. Außerdem brauche es für Gemeinden, Firmen und Private, welche asbestbelastetes Material auf ihren Grundstücken liegen haben, einen Hilfsfonds, um die Entsorgung zu finanzieren. Dieser könne etwa über den Katastrophenfonds gespeist werden.

Der belastete Schotter soll auch aus burgenländischen Steinbrüchen stammen.
Der belastete Schotter soll auch aus burgenländischen Steinbrüchen stammen.(Bild: Christoph Miehl)

Frage der Entsorgung
Das Material müsse entfernt und nicht einfach überdeckt werden, so Stadler. Weil es in Österreich gar nicht genug Deponien für die Entsorgung gebe, fordert der Umweltschützer weiters, dass die gesperrten Steinbrüche zu Deponien umgewandelt werden. Ein Wiederaufsperren der Abbaustätten kommt für ihn nicht infrage.

Polit-Debatte um Schuldzuweisungen
SPÖ-Klubobmann Roland Fürst warnt erneut vor überzogener Panikmache. Allerdings nimmt auch er den Bund in die Pflicht. Es brauche rechtssichere, bundeseinheitliche Grundlagen für den Umgang mit natürlich vorkommendem Asbest in Gesteinsmaterialien. Diese Fragen könnten nur gesamtstaatlich gelöst werden, erklärt Fürst. Für ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits sind dies aber nur „Ausreden und Schuldzuweisungen Richtung Wien“. Das Umweltministerium habe festgestellt, dass das Land auf Basis der bestehenden gesetzlichen Regelungen längst hätte handeln können, meint Zarits.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
20.05.2026 16:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
12° / 23°
Symbol stark bewölkt
Güssing
8° / 23°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 24°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
11° / 23°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
10° / 23°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.287 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
118.126 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
89.811 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
811 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
664 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
650 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Mehr Burgenland
Männer verhaftet
Autodiebe wollten zivilen Polizeiwagen bestehlen
Mysteriöse Spur
Abenteuer am See begeistert in Schulsportwochen
Bewerbe und Charity
Schulen siegen und spenden, Lehrlinge punkten
Diskussion aufgeflammt
Horrorcrash: Sind Ältere am Steuer ein Risiko?
WK warnt
Große Sorge um den Wirtschaftsstandort
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf