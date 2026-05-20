Asbest-Skandal: Nationaler Krisenstab gefordert

Für die Sanierung fehlt Geld

Derzeit überlege man, wie man das Problem am besten angehen könne. Doch für das Überdecken mit Asphalt fehle der Stadt das Geld, so der Vizebürgermeister. Zusätzlich steht man in Kontakt mit einer Firma, welche sich auf die Reinigung der Luft spezialisiert hat und auch schon nach dem „9/11“-Terroranschlag in New York zum Einsatz kam. Demnächst soll der Gesundheitsnotstand ausgerufen werden. Die Belastung wird teilweise mit Handgeräten gemessen, weil die Laborergebnisse zu lange dauern. Der belastete Schotter soll schon zumindest seit 2019 dort liegen.