Nationalrat beschloss schnellere Asylverfahren

Die Freiheitlichen sagten, dass die Koalition offenbar zufrieden sei, wenn die „Massenmigration“ nun kontrolliert ablaufe. FPÖ-Chef Herbert Kickl sagte, dass er überhaupt keine Asylanträge in Österreich mehr wolle und eine Rückführung von Migrantinnen und Migranten. Die Grünen sprachen sich dafür aus, Menschen bei der freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer zu unterstützen, auf eine gerechte Verteilung zwischen den Bundesländern zu setzen und mehr Maßnahmen zur Integration zu schaffen, darunter eine frühe Deutschförderung. Die Abgeordnete Agnes Prammer gestand zu, dass der Asylpakt bei Abschiebungen ein Fortschritt sei.