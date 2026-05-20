Cems Schritt zurück war dann doch einer nach vorn

Risiko in Kauf genommen

„So überraschend der Wechsel im Winter von Kasimpasa zu Amed auch war, so richtig war er.“ Der Schritt zurück war von Cem Üstündag wohlüberlegt. In Kasimpasa hätte sich der Ex-Wattener hinten anstellen müssen – denn an einem Star wie Kerem Demirbay (früher Leverkusen und Hoffenheim), der erst im Jänner verpflichtet wurde, wäre der 25-Jährige kaum vorbei gekommen. „Der Klub wollte mich trotzdem halten – aber ich wollte spielen. Das ,Risiko’ mit Amed hab ich daher gerne in Kauf genommen.“