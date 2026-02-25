Wann Leistungsträger sein Comeback geben könnte

So heiter wie der erste Frühlingstag des Jahres – das war auch die Stimmung beim FC Red Bull Salzburg am Mittwoch. Zweimal bat Cheftrainer Daniel Beichler seine Mannschaft zum Training in Taxham. Und zum Start stand ein Spieler besonders im Mittelpunkt: Geburtstagskind Mads Bidstrup. Der Kapitän feierte seinen 25. Geburtstag und war höchst motiviert, auch an seinem Ehrentag Gas zu geben – wie der Rest der Truppe. Wobei der Schmäh nicht zu kurz kam...