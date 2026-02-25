Wann Leistungsträger sein Comeback geben könnte
Red Bull Salzburg
Seit mehreren Wochen muss Yorbe Vertessen wegen einer Oberschenkelverletzung aussetzen. Jetzt dürfte aber klar sein, wann der Belgier wieder für den FC Red Bull Salzburg aufs Feld zurückkehren könnte.
So heiter wie der erste Frühlingstag des Jahres – das war auch die Stimmung beim FC Red Bull Salzburg am Mittwoch. Zweimal bat Cheftrainer Daniel Beichler seine Mannschaft zum Training in Taxham. Und zum Start stand ein Spieler besonders im Mittelpunkt: Geburtstagskind Mads Bidstrup. Der Kapitän feierte seinen 25. Geburtstag und war höchst motiviert, auch an seinem Ehrentag Gas zu geben – wie der Rest der Truppe. Wobei der Schmäh nicht zu kurz kam...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.