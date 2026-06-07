Campingplatzgesetz wird in Salzburg verschärft

Angrenzende Grundstücke werden zusammengezählt

Neu wird sein, dass künftig ab dem ersten Stellplatz für Mobilheime eine Genehmigung als Campingplatz nötig sein wird. Außerdem werden benachbarte Grundstücke und -teile unabhängig vom Besitzer zusammengezählt. Grenzt ein Grundstück mit fünf Stellplätzen künftig direkt an ein weiteres mit ebenso fünf, gelten diese künftig automatisch als bewilligungspflichtiger Campingplatz mit zehn Stellplätzen. Bisher waren beide separat zu betrachten. Diese Änderung soll das „Stückeln“ über mehrere Parzellen oder Gesellschaften und somit Umgehungen ausschließen. Ein Auslöser für die Verschärfung ist ein Fall in Seekirchen, wo ein Unternehmer einzelne Parzellen seines Campingplatzes verkauft und so geltende Bestimmung umgehen konnte.