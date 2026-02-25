Who is affected
Italy enforces Alkolock for Austrians too
Our favorite neighbors are getting serious from the end of February. After traffic fines were also massively increased for foreigners (click here for a complete overview), the mandatory installation of a breathalyzer in your own car is now also mandatory for Austrians driving in Italy in the event of an alcohol-related offense. Krone+ provides a complete list of the required devices, the brands affected, the authorized repair shops, and who can avoid the penalty.
Since February 25, 2026, the stricter traffic code no longer only punishes drunk driving, but goes one step further. The Alcolock is an alcohol measuring device that is connected to the car's ignition. Before the key can be turned, the driver must blow into the device. If the device detects alcohol in the breath, the engine will not start. Countries such as the USA and Sweden already use the device, but an initiative in Austria failed in 2017. The transport minister wanted to use it to shorten the length of driving bans.
