Viel Wirbel im Netz

„Wahlsujets“ von Christian Kern kursieren bereits

Innenpolitik
07.01.2026 14:30

Falsche Werbung, aber echte Absichten? Im Netz und in der SPÖ sorgen vermeintliche Wahlsujets mit Altkanzler Christian Kern bereits für Aufruhr. Bekanntlich befürworten gleich mehrere Bundesländer ein Comeback des einstigen großen Hoffnungsträgers.

0 Kommentare

Was „Krone“-Leser am Mittwochmorgen bereits wussten, vermeldete später am Tag auch die Austria Presse Agentur (APA). Einige Länder-Organisationen in der SPÖ wären davon angetan, wenn sich Altkanzler Christian Kern nach vorne wagt und beim Parteitag am 7. März offen in eine Kampfabstimmung gegen Parteichef Andreas Babler geht.

Wahlsujets wie dieses kursieren bereits im Netz.
Wahlsujets wie dieses kursieren bereits im Netz.(Bild: zVg)

Wie berichtet, würde Kern aus dem Stand sechs Prozent der Wähler mobilisieren, was auch zuvor noch nicht von Kern überzeugte Rote folglich ins Grübeln brachte.

Fest steht: Kern schloss eine Kandidatur gegenüber der „Krone“ nicht aus, müsste vor einem Kampfparteitag aber noch bei der Sitzung des Bundesparteivorstandes am 13. Februar eine einfache Mehrheit erzielen.

Seine Fans dürften jedenfalls bereits an Wahlsujets basteln – wenn auch noch nicht in ganz offiziellem Auftrag – und mit Tippfehlern.

