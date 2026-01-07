„Wahlsujets“ von Christian Kern kursieren bereits

Was „Krone“-Leser am Mittwochmorgen bereits wussten, vermeldete später am Tag auch die Austria Presse Agentur (APA). Einige Länder-Organisationen in der SPÖ wären davon angetan, wenn sich Altkanzler Christian Kern nach vorne wagt und beim Parteitag am 7. März offen in eine Kampfabstimmung gegen Parteichef Andreas Babler geht.