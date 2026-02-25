Erster Versorgungsroboter an Innsbrucker Klinik

Vorerst aber sei man auch ohne Geschwisterchen „stolz auf Rolliver“, erklärte die bei dem Pressegespräch ebenfalls anwesende Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). Sie sei zudem überzeugt, dass „die technische Entwicklung in den kommenden zwei bis fünf Jahren“ rasant sein werde und künftig auch andere und noch modernere Modelle im Einsatz stehen könnten. Dem schloss sich auch Slamanig an: „Im Grunde sind viele Einsatzgebiete im Logistik- oder Versorgungsumfeld möglich und denkbar.“