Großpleite: Wie geht es auf der Weinstraße weiter?

„Wir wissen gar nichts“, sagt Friedrich Partl, Bürgermeister von Gamlitz, das im Herzen der südsteirischen Weinstraße liegt. Die Nachricht, wonach über die Domaines Kilger das Konkursverfahren eröffnet wurde (wir haben berichtet), hat in der sonst so erfolgsverwöhnten Region eingeschlagen wie eine Bombe und sorgt nun für erhebliche Verunsicherung: „Wir sind mit dem Jaglhof und dem Schloss Gamlitz ja gleich doppelt betroffen. Natürlich hoffen wir, dass es im Frühjahr mit beiden Betrieben weitergeht – angeblich sei die Buchungslage im Hochzeitsschloss sehr gut.“