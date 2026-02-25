Großpleite: Wie geht es auf der Weinstraße weiter?

Nach dem Konkurs des Kilger-Imperiums wächst entlang der südsteirischen Weinstraße die Sorge um die Zukunft zentraler Betriebe. Politik, Tourismus und Partnerfirmen sind von den wirtschaftlichen Turbulenzen des bayrischen Wirtschaftstreuhänders Hans Kilger betroffen, verlässliche Informationen fehlen bislang. Ist das goldene Zeitalter für Großinvestoren vorbei?
„Wir wissen gar nichts“, sagt Friedrich Partl, Bürgermeister von Gamlitz, das im Herzen der südsteirischen Weinstraße liegt. Die Nachricht, wonach über die Domaines Kilger das Konkursverfahren eröffnet wurde (wir haben berichtet), hat in der sonst so erfolgsverwöhnten Region eingeschlagen wie eine Bombe und sorgt nun für erhebliche Verunsicherung: „Wir sind mit dem Jaglhof und dem Schloss Gamlitz ja gleich doppelt betroffen. Natürlich hoffen wir, dass es im Frühjahr mit beiden Betrieben weitergeht – angeblich sei die Buchungslage im Hochzeitsschloss sehr gut.“
