Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich-Statistik

Frauen bekommen heute so wenige Kinder wie nie

Österreich
25.02.2026 12:09
Im Vorjahr haben Frauen in Österreich durchschnittlich 1,29 Kinder zur Welt gebracht. Das ist ...
Im Vorjahr haben Frauen in Österreich durchschnittlich 1,29 Kinder zur Welt gebracht. Das ist ein historisches Tief (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Frauen in Österreich bekommen heute so wenige Kinder wie noch nie. Im Vorjahr hat jede Frau durchschnittlich 1,29 Kinder auf die Welt gebracht, wie die Geburtenbilanz 2025 zeigt.

0 Kommentare

Der bisherige Tiefstand bei den Geburten war erst 2024 erreicht worden und lag bei 1,3 Kindern pro Frau. „Niedriger war die Zahl der Neugeborenen zuletzt 2001, damals war die Gesamtbevölkerung aber auch um mehr als eine Million kleiner als 2025“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Sieben Bundesländer verzeichneten im Vorjahr Geburtenrückgänge, die größten hatten das Burgenland (minus 5,4 Prozent) und Vorarlberg (minus 4,2 Prozent). In Salzburg (1,8 Prozent) und Kärnten (0,6 Prozent) gab es hingegen einen Anstieg.

235 Babys sind österreichweit im ersten Lebensjahr wieder gestorben, das entspricht einer Säuglingssterberate von 3,1 Promille. Insgesamt starben um 11.048 Menschen mehr als geboren wurden. Das war laut Statistik Austria zum sechsten Mal in Folge der Fall. Die vorläufigen Zahlen der Sterbefälle lagen in sechs Bundesländern unter jenen des Vorjahres. Am stärksten waren die Rückgänge in Wien (minus 5,7 Prozent) und Salzburg (minus 5,1 Prozent). In Tirol (plus 0,9 Prozent) und Kärnten (0,6 Prozent) starben wiederum etwas mehr Menschen als 2024.

Lesen Sie auch:
Laut aktuellen Zahlen des Familienministeriums ist das Kinderkriegen nur noch eine ...
1,31 Kinder pro Frau
Dramatische Zahlen: Geburtenrate im Allzeit-Tief
29.12.2025
Wien ist Ausreißer
Österreichs Geburtenbilanz bleibt negativ
26.05.2025

Die vorläufige Bilanz aus Lebendgeborenen und Gestorbenen war damit in drei Bundesländern positiv, am ausgeprägtesten in Wien mit einem Wert von plus 2950, gefolgt von Vorarlberg mit plus 240 und Salzburg mit plus 31. Sowohl bei den Geburten als auch bei den Sterbefällen sei noch mit Nachmeldungen zu rechnen, teilte Statistik Austria am Mittwoch mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
25.02.2026 12:09
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
192.595 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.128 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
134.916 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1050 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Österreich
Abseits der Piste
Salzburg: Variantenfahrer starb bei Lawinenabgang
Mit Spenderlunge
Oberösterreicher erklimmt höchsten Berg Amerikas
DJ beim Electric Love
Diese US-Sportlegende kommt im Juli nach Salzburg
Drei Jahre Gefängnis
Kot-Attacken auf Frauen: „Tagelang Geruch in Nase“
Krone Plus Logo
Arbeit für Häftlinge
Wenn Straftäter mit einer Fußfessel ins Büro gehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf