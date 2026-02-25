Frauen bekommen heute so wenige Kinder wie nie

Der bisherige Tiefstand bei den Geburten war erst 2024 erreicht worden und lag bei 1,3 Kindern pro Frau. „Niedriger war die Zahl der Neugeborenen zuletzt 2001, damals war die Gesamtbevölkerung aber auch um mehr als eine Million kleiner als 2025“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Sieben Bundesländer verzeichneten im Vorjahr Geburtenrückgänge, die größten hatten das Burgenland (minus 5,4 Prozent) und Vorarlberg (minus 4,2 Prozent). In Salzburg (1,8 Prozent) und Kärnten (0,6 Prozent) gab es hingegen einen Anstieg.