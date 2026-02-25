Frauen bekommen heute so wenige Kinder wie nie

Frauen in Österreich bekommen heute so wenige Kinder wie noch nie. Im Vorjahr hat jede Frau durchschnittlich 1,29 Kinder auf die Welt gebracht, wie die Geburtenbilanz 2025 zeigt.
Der bisherige Tiefstand bei den Geburten war erst 2024 erreicht worden und lag bei 1,3 Kindern pro Frau. „Niedriger war die Zahl der Neugeborenen zuletzt 2001, damals war die Gesamtbevölkerung aber auch um mehr als eine Million kleiner als 2025“, sagte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Sieben Bundesländer verzeichneten im Vorjahr Geburtenrückgänge, die größten hatten das Burgenland (minus 5,4 Prozent) und Vorarlberg (minus 4,2 Prozent). In Salzburg (1,8 Prozent) und Kärnten (0,6 Prozent) gab es hingegen einen Anstieg.
235 Babys sind österreichweit im ersten Lebensjahr wieder gestorben, das entspricht einer Säuglingssterberate von 3,1 Promille. Insgesamt starben um 11.048 Menschen mehr als geboren wurden. Das war laut Statistik Austria zum sechsten Mal in Folge der Fall. Die vorläufigen Zahlen der Sterbefälle lagen in sechs Bundesländern unter jenen des Vorjahres. Am stärksten waren die Rückgänge in Wien (minus 5,7 Prozent) und Salzburg (minus 5,1 Prozent). In Tirol (plus 0,9 Prozent) und Kärnten (0,6 Prozent) starben wiederum etwas mehr Menschen als 2024.
Die vorläufige Bilanz aus Lebendgeborenen und Gestorbenen war damit in drei Bundesländern positiv, am ausgeprägtesten in Wien mit einem Wert von plus 2950, gefolgt von Vorarlberg mit plus 240 und Salzburg mit plus 31. Sowohl bei den Geburten als auch bei den Sterbefällen sei noch mit Nachmeldungen zu rechnen, teilte Statistik Austria am Mittwoch mit.
