Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden gefangen

Nur Hunde leisten Andrew Gesellschaft

„Seit seiner Festnahme in der vergangenen Woche wurde ihm befohlen, nicht reiten zu gehen. Es gilt als schlechter Anblick“, plauderte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung aus. „Man meint, er sollte nicht grinsend und lächelnd auf seinem Pferd gesehen werden wie zuletzt in Windsor. Aber es war eine der wenigen Dinge, die er wirklich gern tat, also was um alles in der Welt soll er mit seiner Zeit anfangen?“