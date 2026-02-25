Vorteilswelt
Durchsuchungen beendet

Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden gefangen

Royals
25.02.2026 11:55
Andrew Mountbatten-Windsor darf nach seiner Festnahme nicht mehr ausreiten. Der Ex-Prinz soll in ...
Andrew Mountbatten-Windsor darf nach seiner Festnahme nicht mehr ausreiten. Der Ex-Prinz soll in seinem neuen Zuhause, der Wood Farm in Sandringham, derzeit fast wie ein Gefangener leben.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehrere Tage nach der Festnahme des früheren Prinzen Andrew hätten die Beamten ihre Durchsuchungen an dessen ehemaligen Wohnsitz in Windsor beendet, teilte die britische Thames Valley Police am Dienstagabend mit. Unterdessen soll der Ex-Herzog von York in seinen eigenen vier Wänden wie ein Gefangener wohnen.

Denn wie die Zeitung „Sun“ berichtete, wurde Andrew nach seiner Festnahme am vergangenen Donnerstag untersagt, Ausritte auf dem Gelände von Sandringham zu machen. Demnach fürchteten royale Berater, dass Fotos eines grinsenden Ex-Prinzen hoch zu Ross um die Welt gehen könnten, während gegen ihn wegen seiner Verstrickung in den Epstein-Skandal ermittelt wird.

Noch vor seinem Umzug in die Wood Farm Anfang des Jahres wurde Andrew regelmäßig beim Ausritt in Windsor gesichtet.

Fotografen warteten in der letzten Woche vor der Einfahrt der Wood Farm. Berater der Royal ...
Fotografen warteten in der letzten Woche vor der Einfahrt der Wood Farm. Berater der Royal Family fürchteten nach der Festnahme, dass Fotos eines grinsenden Andrew beim Ausritt um die Welt gehen.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Nur Hunde leisten Andrew Gesellschaft
„Seit seiner Festnahme in der vergangenen Woche wurde ihm befohlen, nicht reiten zu gehen. Es gilt als schlechter Anblick“, plauderte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung aus. „Man meint, er sollte nicht grinsend und lächelnd auf seinem Pferd gesehen werden wie zuletzt in Windsor. Aber es war eine der wenigen Dinge, die er wirklich gern tat, also was um alles in der Welt soll er mit seiner Zeit anfangen?“ 

Der in Ungnade gefallene 66-Jährige sei somit quasi in den vier Wänden in der Wood Farm gefangen. Lediglich seine Hunde – darunter auch die zwei Corgis der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth – sollen Andrew derzeit Gesellschaft leisten, wird gemunkelt.

Dokumente sollen veröffentlicht werden
Der jüngere Bruder von König Charles III. war in der vergangenen Woche in Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorübergehend festgenommen worden. Seitdem wurde Andrew nur ein einziges Mal gesichtet: mit weit aufgerissenen Augen am Rücksitz seines Wagens. Das Foto wurde direkt nach der Entlassung des Ex-Prinzen am vergangenen Donnerstag geschossen.

Dieses Bild von Andrew Mountbatten-Windsor entstand direkt nach dessen Freilassung am letzten ...
Dieses Bild von Andrew Mountbatten-Windsor entstand direkt nach dessen Freilassung am letzten Donnerstag.(Bild: APA-Images / REUTERS / Phil Noble)

Indes gab die britische Regierung am Dienstag bekannt, Dokumente zur Berufung des früheren Prinzen Andrew zum Handelsbeauftragten veröffentlichen zu wollen.

Andrew Mountbatten-Windsor wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. In seiner früheren Rolle als britischer Handelsbeauftragter soll er Informationen an den US-Finanzier Epstein weitergeleitet haben.

Der Royal-Biograf Andrew Lownie ist überzeugt, dass ein Prozess für das Königshaus zu peinlich ...
Im Zuge ihrer Ermittlungen hatten die Beamten Durchsuchungen an mehreren Adressen durchgeführt. Bisher hat sich der Ex-Prinz, dem wegen seiner Verbindung zu Epstein bereits alle royalen und militärischen Titel entzogen wurden, nicht dazu geäußert.

Royals
25.02.2026 11:55
