„Es wollen weiterhin alle mit mir ins Bett gehen!“

„Ich hatte verinnerlicht, dass ich mich als Frau automatisch um alles kümmern muss: dass das zuhause schön, gemütlich und stets aufgeräumt ist, dass alles harmonisch läuft und ich immer da sein muss. Mein Partner musste mich teilweise fast zwingen, dass ich Verantwortung abgebe“, gesteht Christina, die mit Stefan, einem Volksschullehrer glücklich ist. Auch in ihrem weiteren Bekanntenkreis höre sie Frauen immer wieder sagen, dass man es Männern nicht zumuten könne, den Nachwuchs zu versorgen oder ins Bett zu bringen. „Seit eine Freundin meinte, dass es auch im Sinne der Männer sei, dass ihre Kinder überleben, meine auch ich: Traut den Männern mehr zu, wenn es um Kinderbetreuung geht. Nur dann können sie diese Aufgabe lernen und übernehmen.“