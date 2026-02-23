Hans Kilgers Imperium wankt: Konkursverfahren!

Paukenschlag in der Südsteiermark: Über das Vermögen der Domaines Kilger GmbH & Co KG wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Das gab der AKV am Montag bekannt. Grund dafür war ein Antrag eines Gläubigers, der den Gläubigerschützern noch nicht bekannt ist. Das Unternehmen mit Sitz in Gamlitz (Bezirk Leibnitz) erzeugt und vertreibt hochwertige Lebensmittel, der Fokus liegt dabei auf Wein und Spirituosen. Weiters werden auch Ferienhäuser vermietet.