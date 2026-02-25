Junge Frau attackiert Bekannten mit Klappmesser

Eine 22-Jährige hat Dienstagnacht im Wiener Bezirk Favoriten einem Bekannten (26) ein Klappmesser in die Brust gerammt. Der Attacke war ein Streit vorausgegangen, im Zuge dessen das spätere Opfer der Frau mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben soll.
Gegen 22.45 Uhr alarmierten Zeugen der blutigen Attacke am Keplerplatz den Notruf. Rettungskräfte fanden den 26-Jährigen mit einer Stichverletzung in der Brust vor. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, lag neben dem Mann.
Während das Opfer notfallmedizinisch versorgt wurde, startete die Polizei die Fahndung nach der flüchtigen Täterin. Noch in der Nähe des Tatorts konnte die Verdächtige festgenommen werden.
Mit Fuß gegen Kopf getreten
Sie zeigte sich geständig und gab an, dass der Tat ein Streit mit dem 26-Jährigen vorausgegangen sei. Dabei habe ihr der Mann mit dem Fuß gegen den Kopf getreten.
Die 22-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Sie befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Bei ihrer Festnahme hatte die Verdächtige 1,74 Promille im Blut.
