98-Jährige bekommt endlich Platz in Altersheim

Sie ist 98 Jahre alt, hat eine berühmte Urenkelin und eine gebrochene Rippe: Jahrelang wartete Barbara Buchinger völlig vergeblich auf einen Platz in einem Altersheim. Ihre Familie war verzweifelt – jetzt wandte sich mithilfe der „Krone“ alles zum Guten.
Diese Geschichte bewegte die „Krone“-Leser: Die Salzburgerin Barbara Buchinger ist 98 Jahre alt, hat eine gebrochene Rippe sowie altersbedingte Demenz – und dennoch bekam die betagte Pensionistin einfach keinen Platz in einem Altersheim. Die „Krone“ machte ihre Geschichte öffentlich. Und damit kam tatsächlich Bewegung in die verworrene Situation.
