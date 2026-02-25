98-Jährige bekommt endlich Platz in Altersheim

Diese Geschichte bewegte die „Krone“-Leser: Die Salzburgerin Barbara Buchinger ist 98 Jahre alt, hat eine gebrochene Rippe sowie altersbedingte Demenz – und dennoch bekam die betagte Pensionistin einfach keinen Platz in einem Altersheim. Die „Krone“ machte ihre Geschichte öffentlich. Und damit kam tatsächlich Bewegung in die verworrene Situation.