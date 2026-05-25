Deutscher (18) starb bei Mountainbike-Unfall

Erneut kam es in Leogang in Salzburg zu einem tragischen Mountainbike-Unfall. Ein 18-jähriger Mountainbiker aus Deutschland starb am Sonntagabend nach einem Sturz auf einem Downhill-Trail. Schon vergangenes Jahr kam es in Leogang zu schweren Unfällen.
Der Mountainbiker war am Sonntagabend auf einem Downhill-Trail im Bikepark Leogang unterwegs, als er selbst zu Sturz kam. Nachkommende Radfahrer bemerkten den Unfall und alarmierten die Einsatzkräfte. Weitere Mountainbiker waren nach derzeitigem Ermittlungsstand laut Polizei nicht am Unfall beteiligt. Der Unfall ereignete sich nach „Krone“-Infos erst nach dem eigentlichen Betriebsschluss des Bikeparks schon im Zielbereich des Downhill-Trails.
Nach der Erstversorgung wurde der Downhiller aus Unterfranken (Bayern) mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Dort erlag er noch am Abend seinen schweren Verletzungen. Erst im vergangenen Juni waren in Leogang zwei Mountainbiker tödlich zu Sturz gekommen.
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