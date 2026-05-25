Deutscher (18) starb bei Mountainbike-Unfall

Der Mountainbiker war am Sonntagabend auf einem Downhill-Trail im Bikepark Leogang unterwegs, als er selbst zu Sturz kam. Nachkommende Radfahrer bemerkten den Unfall und alarmierten die Einsatzkräfte. Weitere Mountainbiker waren nach derzeitigem Ermittlungsstand laut Polizei nicht am Unfall beteiligt. Der Unfall ereignete sich nach „Krone“-Infos erst nach dem eigentlichen Betriebsschluss des Bikeparks schon im Zielbereich des Downhill-Trails.