Pferdekutsche kippte um: Zwei Personen verletzt

Dieser Pfingstausflug endete Montagnachmittag im Krankenhaus: Im Piesendorfer Ortsteil Hummersdorf (Pinzgau) ist nach Informationen des Roten Kreuzes eine Pferdekutsche umgekippt. Zwei Personen wurden verletzt.
Eine Person erlitt bei dem Vorfall sogar schwere Verletzungen. Die Person musste für die weitere medizinische Behandlung in das Krankenhaus Zell am See geflogen werden. Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes standen mit einem Rettungswagen und dem Notarzthubschrauber alpin Heli 6 im Einsatz.
Warum genau die Pferdekutsche umgekippt ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.
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