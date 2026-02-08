Kein Heimplatz für Uroma: „Das ist eine Schande“

„Nein!“ Es gibt kaum ein Wort, das Familie Buchinger in den vergangenen Wochen und Monaten öfter von Behördenmitarbeitern gehört hat. Und jedes Mal aufs Neue fühlte es sich wie ein Stich ins Herz an. Nein, einen Platz in einem Alten- oder Pflegeheim gibt es für die geliebte Oma und Uroma immer noch nicht.