Kein Heimplatz für Uroma: „Das ist eine Schande“

„Ich weiß, dass ich zu den Schnellsten gehöre“
Andreas Prommegger
Die Salzburgerin Barbara Buchinger ist 98 Jahre alt. Sie hat eine gebrochene Rippe, leidet an altersbedingter Demenz – aber bekommt einfach keinen Platz in einem Altersheim! Ihre Familie – darunter ihre sportlich erfolgreiche Urenkelin – weiß nicht mehr weiter: „Eine Schande, wie wir mit Menschen umgehen.“
„Nein!“ Es gibt kaum ein Wort, das Familie Buchinger in den vergangenen Wochen und Monaten öfter von Behördenmitarbeitern gehört hat. Und jedes Mal aufs Neue fühlte es sich wie ein Stich ins Herz an. Nein, einen Platz in einem Alten- oder Pflegeheim gibt es für die geliebte Oma und Uroma immer noch nicht.
