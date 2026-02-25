Start für den letzten Tanz der Regionalliga Mitte

Die am Freitag beginnende 3. Liga steht im Zeichen des Abschieds – das Titelrennen und der Abstiegskampf scheinen entschieden, ehe die erste Kugel rollt. In der neuen Regionalliga Nord kicken ab Sommer je acht Klubs aus Oberösterreich und Salzburg – wodurch sich Reisekosten erheblich reduzieren.
Fünfzehn Runden haben die Klubs der Regionalliga Mitte ab Freitag noch zu absolvieren, bevor eine neue Zeitrechnung beginnt – die erste Saison in der neuinstallierten Regionalliga Nord mit je acht Teams aus Oberösterreich und Salzburg.
Neue Stadien und Gegner
Doch bevor sich die Klubs auf neue Stadien und Gegner einstellen, gilt es noch die sportlichen Hausaufgaben zu machen – auch wenn die kommende Zäsur natürlich Vereine und Spieler außergewöhnlich fordert.
