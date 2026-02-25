Start für den letzten Tanz der Regionalliga Mitte

Fünfzehn Runden haben die Klubs der Regionalliga Mitte ab Freitag noch zu absolvieren, bevor eine neue Zeitrechnung beginnt – die erste Saison in der neuinstallierten Regionalliga Nord mit je acht Teams aus Oberösterreich und Salzburg.

Neue Stadien und Gegner

Doch bevor sich die Klubs auf neue Stadien und Gegner einstellen, gilt es noch die sportlichen Hausaufgaben zu machen – auch wenn die kommende Zäsur natürlich Vereine und Spieler außergewöhnlich fordert.