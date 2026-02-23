Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Epstein-Skandal

Fergie versteckt sich in teuerster Klinik der Welt

Royals
23.02.2026 11:12
Sarah Ferguson, die wie ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor eine enge Verbindung zu Jeffrey ...
Sarah Ferguson, die wie ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor eine enge Verbindung zu Jeffrey Epstein hatte, soll sich Anfang des Jahres in der teuersten Klinik der Welt verkrochen haben.(Bild: APA-Images / Camera Press / Richard Gillard)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den brisanten neuen Enthüllungen über ihre früheren Kontakte zu Jeffrey Epstein soll sich Sarah Ferguson in eine der exklusivsten Kliniken der Welt geflüchtet haben.

0 Kommentare

Laut britischen Medien verbrachte die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor rund einen Monat in der noblen Paracelsus Recovery Clinic in Zürich – einer Einrichtung für psychische Gesundheit mit absoluter Diskretion. Der Preis? Rund 15.000 Euro pro Tag. 

Luxus statt Palast
Die Klinik gilt als eine der teuersten weltweit. Gäste erwartet dort nicht nur medizinische Betreuung durch ein großes Expertenteam, sondern auch ein Rundum-Service mit Chauffeur, Privatkoch und Personal-Trainer. Absolute Diskretion ist Teil des Konzepts – genau das, was Fergie jetzt offenbar brauchte.

Dieses Video stammt von einem früheren Besuch der Ex-Herzogin:

Insider berichten, sie sei von den in den letzten Wochen in den Epstein-Files veröffentlichten E-Mails „völlig niedergeschmettert“ gewesen. Die Enthüllungen hatten gezeigt, dass Ferguson über Jahre hinweg finanzielle Unterstützung von Epstein erbeten haben soll – selbst nach dessen Verurteilung.

Jüngsten Berichten zufolge soll sie sogar eine junge Patentochter an Epstein vermittelt und sich selbst als seine Haushälterin angedient haben.

Lesen Sie auch:
Diese Bild ging um die Welt: Andrew Mountbatten-Windsor nach der Festnahme. Fassungslos. Als er ...
Ex-Prinz fassungslos
Andrew schrie: „Ich bin der Sohn der Queen!“
23.02.2026
Keine Gewissensbisse
Andrew sorgt sich nur um seine Autos und Pferde
21.02.2026
Plant schon Umzug
Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson ist untergetaucht
19.02.2026

Tiefer Fall nach dem Skandal
Im Zuge der Affäre verlor Ferguson – ebenso wie ihr Ex-Mann Andrew – ihren royalen Status. Während Andrew zwischenzeitlich sogar in Polizeigewahrsam saß, geriet auch Fergie erneut in die Schlagzeilen.

Offiziell schweigt sie zu ihrem Aufenthalt in Zürich. Doch aus der Schweiz heißt es, sie fühle sich dort „wie zu Hause“ und wisse die professionelle Betreuung in schwierigen Momenten zu schätzen.

Fergies neues Nomadenleben
Nach dem Klinikaufenthalt soll Ferguson Berichten zufolge weiter in die französischen Alpen und anschließend in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist sein. Beobachter sprechen von einem Leben „aus dem Koffer“, bei dem Aufenthaltsorte bewusst erst publik werden, wenn sie bereits wieder weitergezogen ist. Fürchtet sie eine Befragung durch die Polizei?

Nach einem Aufenthalt in der Schweiz, soll Ferguson in den französischen Alpen und anschließend ...
Nach einem Aufenthalt in der Schweiz, soll Ferguson in den französischen Alpen und anschließend in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgetaucht sein.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Immerhin haben sie jahrelang gemeinsam in der Royal Lodge gelebt, die nach der Verhaftung von Andrew seit der vergangenen Woche penibelst von der Polizei durchsucht wird. 

Die große Frage: Wer zahlt das?
Auch wird Ferguson sich die Frage gefallen lassen müssen: Wie kann sie sich die Luxusreisen leisten? Ob aus eigenen Mitteln, durch Unterstützung von Freunden oder andere Einnahmequellen – offiziell ist dazu nichts bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
23.02.2026 11:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.100 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
156.613 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
151.647 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3043 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
875 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Royals
Epstein-Skandal
Fergie versteckt sich in teuerster Klinik der Welt
Wie die Zeit vergeht!
So feiert Prinzessin Estelle ihren 14. Geburtstag!
Ex-Prinz fassungslos
Andrew schrie: „Ich bin der Sohn der Queen!“
Emotionales Geständnis
Kate kämpfte mit den Tränen, William „nicht ruhig“
Andrews Geschäfte
Whistleblower soll König Charles gewarnt haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf