Fergie versteckt sich in teuerster Klinik der Welt

Fergies neues Nomadenleben

Nach dem Klinikaufenthalt soll Ferguson Berichten zufolge weiter in die französischen Alpen und anschließend in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist sein. Beobachter sprechen von einem Leben „aus dem Koffer“, bei dem Aufenthaltsorte bewusst erst publik werden, wenn sie bereits wieder weitergezogen ist. Fürchtet sie eine Befragung durch die Polizei?