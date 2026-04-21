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100. Queen-Geburtstag

König Charles: Bewegende Hommage an „liebste Mama“

Royals
21.04.2026 07:39
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit warmen Worten erinnert König Charles III. (77) an das Leben seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II., die am heutigen Dienstag 100 Jahre alt geworden wäre. Und nimmt dabei Bezug zu aktuellen Krisen.

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„Vieles in der Zeit, in der wir heute leben, hätte sie, so vermute ich, zutiefst beunruhigt, doch ich schöpfe Zuversicht aus ihrem Glauben, dass das Gute immer siegen wird“, sagte der britische Monarch in einer bewegenden Videobotschaft. Auf welche Ereignisse sich Charles konkret bezieht, ist unklar.

Queen setzte sich immer für das Gute ein
Die Queen wäre an diesem Dienstag 100 Jahre alt geworden. Aus Sicht des britischen Monarchen setzte sie sich stets für das Gute ein. Charles bezieht sich dabei etwa auf die erste öffentliche Ansprache der damals noch 14-jährigen Kronprinzessin.

König Charles widmete rührende Worte an seine „liebste Mama“, Queen Elizabeth, die am heutigen ...
König Charles widmete rührende Worte an seine „liebste Mama“, Queen Elizabeth, die am heutigen Dienstag 100 Jahre alt geworden wäre.(Bild: Krone KREATIV/youtube.com/@TheRoyalFamilyChannel, APA-Images / REUTERS / POOL)

Schon damals habe sie gesagt, dass jeder dazu beitragen könne, „die Welt von morgen zu einem besseren und glücklicheren Ort zu machen“. „Das ist ein Glaube, den ich von ganzem Herzen teile.“

„Vermächtnis der Hoffnung“
Der heutige Tag sei eine „Feier eines gut gelebten Lebens und eines Vermächtnisses der Hoffnung“, so der König. Gemeinsam könne man für eine Welt sorgen, in der „Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand und Sicherheit verwurzelt sind“.

Queen Elizabeth starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren.
Queen Elizabeth starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren.(Bild: APA/AFP/POOL/Jack Hill)

Die Queen starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands. Aufgenommen wurde Charles‘ Videobotschaft laut PA bereits Anfang April in der Bibliothek des Schlosses. Mehr als 70 Jahre war Queen Elizabeth auf dem Thron – länger als jeder andere britische Monarch vor ihr.

„Gott segne dich, liebste Mama“
Das Leben der Queen sei „von bemerkenswerten Veränderungen“ geprägt gewesen, sagte Charles den Angaben nach. Viele würden sich beim Gedanken an die Queen an „Momente nationaler Bedeutung“ erinnern, andere wiederum an eine flüchtige Begegnung, ein Lächeln oder aufmunternde Worte. 

Auch Aufnahmen von Queen Elizabeth und ihrer Familie beim Platinjubiläum im Juni 2022 sind in ...
Auch Aufnahmen von Queen Elizabeth und ihrer Familie beim Platinjubiläum im Juni 2022 sind in dem Video von Charles‘ Hommage zu sehen.(Bild: APA-Images / AP / Alastair Grant)

Charles‘ liebevolle Worte wurden mit zahlreichen Videoausschnitten aus Queen Elizabeths bewegtem Leben angereichert. Zu sehen ist da nicht nur die junge Queen unter anderem mit Ehemann Prinz Philip und Charles, sondern auch Erinnerungen aus den letzten Lebensjahren der britischen Monarchin. Etwa ein Ausschnitt mit ihrem Urenkerl Prinz Louis beim 70. Thronjubiläum im Juni 2022.

Seinen rührenden Tribut schloss König Charles schließlich mit den Worten: „Gott segne dich, liebste Mama; du bleibst für immer in unseren Herzen und Gebeten.“

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Empfang im Buckingham Palace
Die königliche Familie begeht den Geburtstag der Queen mit mehreren Veranstaltungen. Als Höhepunkt gilt dabei ein Empfang im Buckingham Palace. Eingeladen sind dabei neben Wohltätigkeitsorganisationen auch einige der ältesten Bürger Großbritanniens, die ebenso am 21. April 100 Jahre alt werden.

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