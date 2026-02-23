Andrew schrie: „Ich bin der Sohn der Queen!“

Szenen wie aus einem Königsdrama! Als der ehemalige Prinz Andrew Anfang Februar aus der Royal Lodge ausziehen musste, soll er laut britischen Medien geschrien haben: „Ich bin der Sohn der Queen – das könnt ihr mir nicht antun!“ Jetzt, nur Wochen später, durchsucht die Polizei das 31-Zimmer-Anwesen – und der Fall spitzt sich dramatisch zu.