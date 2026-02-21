Andrew sorgt sich nur um seine Autos und Pferde

Festnahme am 66. Geburtstag

Die vorübergehende Festnahme Andrews am Donnerstag hat das britische Königshaus tief erschüttert. Der ehemalige Duke of York verbrachte mehrere Stunden in Polizeigewahrsam. Entgegen den Erwartungen, die sich aus seiner Verbindung zum US-Sexualstraftäter Epstein ergeben könnten, geht es aber nicht um mutmaßliche Sexualdelikte. Er steht im Verdacht, in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben zu haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einer offiziellen Funktion ermittelt. Von der Polizei wurden der aktuelle Wohnsitz, genauso wie weitere Adressen des Ex-Prinzen durchsucht.