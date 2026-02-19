Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson ist untergetaucht

Und während dessen derzeitiger Wohnsitz, die Wood Farm, aber auch die Royal Lodge, in der der ehemalige Herzog von York bis Anfang des Jahres gewohnt hatte, durchsucht werden, soll seine Ex-Gattin Sarah Ferguson längst untergetaucht sein.

Fergie plant Umzug

Laut „Daily Mail“ plane Fergie schon seit einiger Zeit einen Umzug in die Vereinigten Arabischen Emirate, weshalb sie sich auch bereits dort aufhalte. Denn die Ex-Herzogin wisse: Nach den zahlreichen Enthüllungen rund um ihre Verstrickungen in den Epstein-Skandal gibt es für sie in Großbritannien keine Zukunft mehr.