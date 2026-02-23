Jetzt fix: Bald wieder Erasmus in Großbritannien

Erste Erasmus-Semester in Großbritannien im Herbst 2027

Für Studierende ist ein Erasmus-Auslandssemester in Großbritannien ab Herbst 2027 realistisch – kümmern sollte man sich darum schon in diesem Herbst, rät Calice. Praktika in Großbritannien könnten auch schon im Sommer 2027 möglich sein. Österreichische Schulen können ab dem Schuljahr 2027/2028 wieder mit Großbritannien kooperieren und ihre Schülerinnen und Schüler dorthin entsenden. Für das erste Jahr hofft er aufgrund des nötigen Aufbaus auf insgesamt rund 2.000 Auslandsaufenthalte über alle Bildungssektoren und Jugend – das entspreche in etwa dem Höchststand von 2017. Seither sei Erasmus aber deutlich ausgebaut worden, das Potenzial sei also deutlich höher.