Afrika, Norwegen: Das erleben Studenten im Ausland

Mariella Woger studiert dieses Semester an der OsloMet in der norwegischen Hauptstadt. Die positiven Erzählungen ihres Bruders, der vor zwei Jahren ein Semester in Taiwan verbracht hat, haben sie von einem Auslandsaufenthalt überzeugt. Ursprünglich wollte die Stainzerin nach England gehen: „Sprachlich gesehen war mir ein Land, in dem Englisch die Hauptsprache ist, allerdings doch zu wenig Herausforderung. Ich liebe es, neue Sprachen zu lernen.“