Afrika, Norwegen: Das erleben Studenten im Ausland

„Er hat nur geheult!“ RB-Kicker böse abgewatscht
Nach Rekordniederlage
Der Sommer geht zu Ende, viele junge Menschen machen sich gerade auf in ein neues Land, um dort im Herbstsemester zu studieren. Eine Steirerin und ein Steirer erzählen über ihr neues Leben in Norwegen und Namibia – inklusive eines Raubversuches.
Mariella Woger studiert dieses Semester an der OsloMet in der norwegischen Hauptstadt. Die positiven Erzählungen ihres Bruders, der vor zwei Jahren ein Semester in Taiwan verbracht hat, haben sie von einem Auslandsaufenthalt überzeugt. Ursprünglich wollte die Stainzerin nach England gehen: „Sprachlich gesehen war mir ein Land, in dem Englisch die Hauptsprache ist, allerdings doch zu wenig Herausforderung. Ich liebe es, neue Sprachen zu lernen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.