Kleinflugzeug in Florida ins Meer gestürzt

„Sie befanden sich schon seit etwa fünf Stunden auf dem Floß. Man sah ihnen auf den ersten Blick an, dass sie in Not waren“, sagte Luftwaffenoffizier Rory Whipple. Die Menschen hätten keine Möglichkeit zur Kommunikation gehabt, „sodass sie nicht einmal wussten, dass wir kamen, bis wir direkt über ihnen waren“. Alle elf Passagierinnen und Passagiere konnten gerettet werden.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von der Rettungsaktion: