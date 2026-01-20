UK: Verbot sozialer Medien für Minderjährige?

Die bestehenden Gesetze seien nie als Endpunkt gedacht gewesen, sagte Technologieministerin Liz Kendall. „Deshalb bin ich bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen.“ Die Regierung will nun Minister nach Australien entsenden, um von deren Vorgehen zu lernen. Das Land hatte im vergangenen Monat als erstes Land soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren verboten.