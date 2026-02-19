König Charles reagiert auf Festnahme von Andrew

„Ich möchte klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen“, erklärte Charles zudem. „Während dieses Verfahren noch läuft, wäre es mir nicht angebracht, mich weiter dazu zu äußern. In der Zwischenzeit werden meine Familie und ich weiterhin unsere Pflichten erfüllen und Ihnen allen dienen.“ Gezeichnet wurde das Statement mit Charles R.