Ex-Prinz festgenommen

Wie lange kann Andrew festgehalten werden?

Royals
19.02.2026 12:36
Andrew Mountbatten-Windsor wurde am Donnerstag verhaftet. Doch wie lang kann der Ex-Prinz von ...
Andrew Mountbatten-Windsor wurde am Donnerstag verhaftet. Doch wie lang kann der Ex-Prinz von der Polizei überhaupt festgehalten werden?(Bild: AFP/DANIEL LEAL)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Royales Beben in Großbritannien: Andrew Mountbatten-Windsor wurde an seinem 66. Geburtstag in Sandringham festgenommen. Aber wie lang kann die Polizei den Ex-Prinzen eigentlich festhalten?

Im Zusammenhang mit der Affäre um US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die britische Polizei am Donnerstag den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Dem Bruder von König Charles III. werde laut britischen Medien Fehlverhalten im Amt vorgeworfen. 

Andrew bis zu 96 Stunden in Gewahrsam
Doch was erwartet den Ex-Herzog von York nun? Wie Polizeikommentator Danny Shaw in „BBC Radio 5 Live“ erklärte, kann Andrew höchstens 96 Stunden festgehalten werden. Dafür wären jedoch mehrere Verlängerungen durch ranghohe Polizeibeamte sowie ein Magistrates’ Court erforderlich.

In den meisten Fällen, so Shaw weiter, werden Verdächtige für zwölf oder 24 Stunden festgehalten, bevor sie entweder angeklagt oder bis auf Weiteres freigelassen werden.

Wie lange kann Andrew Mountbatten-Windsor von der Polizei festgehalten werden?
Wie lange kann Andrew Mountbatten-Windsor von der Polizei festgehalten werden?(Bild: AFP/HOLLIE ADAMS)

Ex-Prinz in der Zelle?
Andrew werde vermutlich in „a cell in a custody suite“ untergebracht – eine Zelle mit lediglich einem Bett und einer Toilette –, wo er auf sein Polizeiverhör warten müsse. Shaw betonte: „Es gibt keine Sonderbehandlung für ihn!“

Es ist weiterhin unklar, wann genau Andrew festgenommen wurde und wo er derzeit festgehalten wird.

Weitere Hausdurchsuchungen?
Dal Babu, ehemaliger leitender Polizeibeamter der Metropolitan Police, erklärte gegenüber BBC News zudem, der Druck auf den Ex-Prinzen habe in den letzten Wochen „immer weiter zugenommen“. Durch die Verhaftung von Andrew habe die Polizei nun aber die Möglichkeit, „auf Computer, Akten, Fotos und alle anderen Beweismittel“ zuzugreifen.

Babu fügte hinzu, die Beamten könnten nun auch „alle Räumlichkeiten, die ihm gehören oder von ihm bewohnt werden, sowie alle anderen von Objekte, die unter seiner Kontrolle stehen, durchsuchen“. Damit könne es auch an anderen Orten zu Durchsuchungen kommen.

Die Einfahrt zur Wood Farm auf dem königlichen Landsitz Sandringham in Norfolk
Die Einfahrt zur Wood Farm auf dem königlichen Landsitz Sandringham in Norfolk(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Bislang wurden Durchsuchungen an Adressen in Berkshire, wo sich die Royal Lodge befindet, und in Norfolk, wo sich die Wood Farm, der aktuelle Wohnsitz von Andrew, befindet, durchgeführt.

Öffentliche Stellung missbraucht?
Der Straftatbestand des „misconduct in public office“ bezieht sich im britischen Recht auf Amtsträger, die ihre öffentliche Stellung vorsätzlich missbrauchen oder vernachlässigen.

Der ehemalige Prinz hat durch seine Verbindung zu Epstein bereits seine gesellschaftliche Stellung und seine Privilegien verloren. Er musste 2019 von allen royalen Pflichten zurücktreten. Im Oktober entzog ihm König Charles den Prinzentitel, in der vergangenen Woche musste er sein Anwesen Royal Lodge in Windsor räumen.

Andrew schweigt zu Vorwürfen
Der 66-Jährige hatte im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, mit einem Vergleich beigelegt. Giuffre beging im April Suizid.

Andrew hat ein Fehlverhalten stets bestritten, zu neuen Vorwürfen schweigt er bisher. Die Polizei im Thames Valley prüft derzeit zudem einen weiteren Vorwurf gegen Andrew, bei dem es um eine Frau geht, die zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.

Royals
19.02.2026 12:36
