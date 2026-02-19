Fotos zeigen den Polizeieinsatz in Sandringham!

Erste Bilder zeigen die Polizeirazzia auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk. Der „Krone“ liegen die Aufnahmen vor, wie mehrere Beamte in zivilen Einsatzfahrzeugen bei der Wood Farm in Sandringham eintreffen, dem derzeitigen Wohnsitz von Andrew Mountbatten-Windsor.
Hintergrund der Aktion ist die Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde der frühere Prinz Andrew am Donnerstag festgenommen.
Ihm wird „misconduct in public office“ vorgeworfen – ein Straftatbestand, der im britischen Recht den vorsätzlichen Missbrauch oder die Vernachlässigung einer öffentlichen Stellung umfasst. Eine offizielle Bestätigung durch die Polizei oder den Buckingham-Palast steht bislang aus.
Epstein-Verbindung
Andrew Mountbatten-Windsor hat durch seine Verbindung zu Epstein bereits erhebliche Konsequenzen tragen müssen. 2019 musste er alle royalen Pflichten niederlegen, im Oktober entzog ihm König Charles III. den Prinzentitel. Andrew musste zudem seine Residenz Royal Lodge in Windsor räumen.
Zivilklage wegen Missbrauchs
Der 66‑Jährige hatte 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, durch einen Vergleich beigelegt. Giuffre starb im April durch Suizid. Andrew bestreitet Fehlverhalten weiterhin und äußert sich zu neuen Vorwürfen bislang nicht. Zusätzlich prüft die Polizei im Thames Valley derzeit einen weiteren Fall, bei dem eine Frau zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.
Die Fotos dokumentieren den Moment, in dem die Ermittlungen sichtbar ernst werden – und die Polizei erstmals direkt auf einem königlichen Anwesen eingreift.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.