Fotos zeigen den Polizeieinsatz in Sandringham!

Zivilklage wegen Missbrauchs

Der 66‑Jährige hatte 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, durch einen Vergleich beigelegt. Giuffre starb im April durch Suizid. Andrew bestreitet Fehlverhalten weiterhin und äußert sich zu neuen Vorwürfen bislang nicht. Zusätzlich prüft die Polizei im Thames Valley derzeit einen weiteren Fall, bei dem eine Frau zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.