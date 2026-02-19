Vorteilswelt
Andrew festgenommen

Fotos zeigen den Polizeieinsatz in Sandringham!

Royals
19.02.2026 13:05
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Erste Bilder zeigen die Polizeirazzia auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk. Der „Krone“ liegen die Aufnahmen vor, wie mehrere Beamte in zivilen Einsatzfahrzeugen bei der Wood Farm in Sandringham eintreffen, dem derzeitigen Wohnsitz von Andrew Mountbatten-Windsor.  

0 Kommentare

Hintergrund der Aktion ist die Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde der frühere Prinz Andrew am Donnerstag festgenommen.

Ihm wird „misconduct in public office“ vorgeworfen – ein Straftatbestand, der im britischen Recht den vorsätzlichen Missbrauch oder die Vernachlässigung einer öffentlichen Stellung umfasst. Eine offizielle Bestätigung durch die Polizei oder den Buckingham-Palast steht bislang aus.

Ein Auto verlässt das königliche Anwesen in Sandringham, nachdem Andrew Mountbatten-Windsor von ...
Ein Auto verlässt das königliche Anwesen in Sandringham, nachdem Andrew Mountbatten-Windsor von der britischen Polizei wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen wurde.(Bild: AP/Matthew Kemp)
Die Polizei hat eine Razzia bei Andrew Mountbatten-Windsor durchgeführt.
Die Polizei hat eine Razzia bei Andrew Mountbatten-Windsor durchgeführt.(Bild: www.PPS.at)

Epstein-Verbindung
Andrew Mountbatten-Windsor hat durch seine Verbindung zu Epstein bereits erhebliche Konsequenzen tragen müssen. 2019 musste er alle royalen Pflichten niederlegen, im Oktober entzog ihm König Charles III. den Prinzentitel. Andrew musste zudem seine Residenz Royal Lodge in Windsor räumen. 

Alle Details zur Festnahme:
Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor hat nun auch König Charles ein Statement ...
Erstes Statement
König Charles reagiert auf Festnahme von Andrew
19.02.2026
Royal-Beben!
Ex-Prinz Andrew am 66. Geburtstag festgenommen!
19.02.2026
Ex-Prinz festgenommen
Wie lange kann Andrew festgehalten werden?
19.02.2026

Zivilklage wegen Missbrauchs
Der 66‑Jährige hatte 2022 eine Zivilklage von Virginia Giuffre, die ihm sexuellen Missbrauch als Minderjährige vorgeworfen hatte, durch einen Vergleich beigelegt. Giuffre starb im April durch Suizid. Andrew bestreitet Fehlverhalten weiterhin und äußert sich zu neuen Vorwürfen bislang nicht. Zusätzlich prüft die Polizei im Thames Valley derzeit einen weiteren Fall, bei dem eine Frau zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sein soll.

Kurz nach 8 Uhr fuhren sechs zivile Fahrzeuge auf das Gelände von König Charles III., wo Andrew ...
Kurz nach 8 Uhr fuhren sechs zivile Fahrzeuge auf das Gelände von König Charles III., wo Andrew festgenommen wurde.(Bild: www.PPS.at)

Die Fotos dokumentieren den Moment, in dem die Ermittlungen sichtbar ernst werden – und die Polizei erstmals direkt auf einem königlichen Anwesen eingreift.

Royals
19.02.2026 13:05
Mehr Royals
Royal-Beben!
Ex-Prinz Andrew am 66. Geburtstag festgenommen!
Erstes Statement
König Charles reagiert auf Festnahme von Andrew
Andrew festgenommen
Fotos zeigen den Polizeieinsatz in Sandringham!
Paranoia entwickelt
Marius klagt: „Norwegens meistgehasster Mann“
Ex-Prinz festgenommen
Wie lange kann Andrew festgehalten werden?
