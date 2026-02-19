WhatsApp-Betrug: Diese Maschen sollten Sie kennen

Rund 19,2 Milliarden sogenannte Robotexts wurden dem Sicherheitsanbieter Panda Security zufolge allein im vergangenen Dezember weltweit via SMS und Messenger verschickt. Mittels Software lassen sich diese Textnachrichten massenhaft, vollautomatisch und schwer rückverfolgbar an Tausende Mobilfunknummern gleichzeitig versenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf eine der Nachrichten hereinfällt, ist dementsprechend groß.