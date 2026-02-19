WhatsApp-Betrug: Diese Maschen sollten Sie kennen

WhatsApp ist nicht bloß ein Kommunikationsdienst, sondern auch ein lukratives Einfallstor für Betrüger weltweit. Kriminelle verschicken massenhaft Nachrichten mit falschen Versprechen, gefälschten Warnungen oder emotionalen Geschichten, um Geld oder persönliche Daten zu ergaunern. Krone+ verrät Ihnen 17 Betrugsmaschen, die Sie kennen sollten.
Rund 19,2 Milliarden sogenannte Robotexts wurden dem Sicherheitsanbieter Panda Security zufolge allein im vergangenen Dezember weltweit via SMS und Messenger verschickt. Mittels Software lassen sich diese Textnachrichten massenhaft, vollautomatisch und schwer rückverfolgbar an Tausende Mobilfunknummern gleichzeitig versenden. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf eine der Nachrichten hereinfällt, ist dementsprechend groß.
Auch, weil die Betrüger durch den Versand via WhatsApp – mit schätzungsweise mehr als drei Milliarden monatlich aktiven Nutzern der beliebteste Messenger weltweit – uns psychologisch geschickt auszutricksen wissen.
