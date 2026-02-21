Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Zwischen Himmel & Erde

Eroberung des Weltraums: Die Grenzen der Physik

Vorarlberg
21.02.2026 08:00
Gleich mehrere Milliardäre wollen den Weltraum kolonisieren. Allerdings setzt die Physik klare ...
Gleich mehrere Milliardäre wollen den Weltraum kolonisieren. Allerdings setzt die Physik klare Grenzen.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

Wenn man amerikanischen Tech-Milliardären und ihrer Entourage glaubt, dann lassen sich über die Raumfahrt neue Welten besiedeln. „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr hält von diesen Träumereien wenig: Die Physik gibt vor, was möglich ist – und was nicht.

0 Kommentare

Eine Rakete fliegt vorwärts, weil hinten etwas ausgestoßen wird. Was das ist – heißes Gas, schwere Atome, Ostereier – spielt keine Rolle, es muss nur eine Masse haben und schnell sein. Diese Geschwindigkeit nennt man Strahlgeschwindigkeit. Im Regelfall ist das, was hinten rauskommt, ein Verbrennungsprodukt, soll heißen Wasserdampf, entstanden aus mitgeführtem Wasserstoff und Sauerstoff, die unter Erzeugung beträchtlicher Hitze miteinander reagieren. Die Hitze ist entscheidend, letztlich treibt sie den entstehenden Wasserdampf aus der Düse. Je heißer das Gas wird, desto schneller schießt es hinten raus. Leider begrenzt die Physik solche Antriebe auf Strahlgeschwindigkeiten von wenigen Kilometern pro Sekunde, das Zeug wird einfach nicht heißer als ein paar Tausend Grad.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 5°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 5°
Symbol starker Regen
Dornbirn
4° / 7°
Symbol Regen
Feldkirch
3° / 6°
Symbol starker Regen

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
438.845 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
232.837 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.799 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1496 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1366 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Wer hat was bezahlt?
Olympia-Party in Cortina: Einwallner hat Fragen
Tod im Schnee
15-Jähriger wartet vergeblich auf seinen Vater
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Eroberung des Weltraums: Die Grenzen der Physik
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen die Austria
ATP-Challenger
Angeschlagener Schwärzler schied in Lille aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf