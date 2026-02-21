Eroberung des Weltraums: Die Grenzen der Physik

Wenn man amerikanischen Tech-Milliardären und ihrer Entourage glaubt, dann lassen sich über die Raumfahrt neue Welten besiedeln. „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr hält von diesen Träumereien wenig: Die Physik gibt vor, was möglich ist – und was nicht.
Eine Rakete fliegt vorwärts, weil hinten etwas ausgestoßen wird. Was das ist – heißes Gas, schwere Atome, Ostereier – spielt keine Rolle, es muss nur eine Masse haben und schnell sein. Diese Geschwindigkeit nennt man Strahlgeschwindigkeit. Im Regelfall ist das, was hinten rauskommt, ein Verbrennungsprodukt, soll heißen Wasserdampf, entstanden aus mitgeführtem Wasserstoff und Sauerstoff, die unter Erzeugung beträchtlicher Hitze miteinander reagieren. Die Hitze ist entscheidend, letztlich treibt sie den entstehenden Wasserdampf aus der Düse. Je heißer das Gas wird, desto schneller schießt es hinten raus. Leider begrenzt die Physik solche Antriebe auf Strahlgeschwindigkeiten von wenigen Kilometern pro Sekunde, das Zeug wird einfach nicht heißer als ein paar Tausend Grad.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.