Es geht los! Schon erste Lawineneinsätze in Tirol

Trotz aller Warnungen: In Tirol gab es am Samstagvormittag schon erste Lawinenalarme! In Serfaus (Bezirk Landeck) wurde offenbar ein Wintersportler im freien Gelände von Schneemassen verschüttet. Auch in der Wattener Lizum (Bezirk Innsbruck-Land) läuft ein Einsatz. In Tirol herrscht am Wochenende verbreitet Gefahrenstufe 4 von 5. Auch das Bundesheer steht am Samstag im Assistenzeinsatz.
Den ersten Lawinenalarm am Samstag in Tirol gab es um 10.23 Uhr: Die Leitstelle Tirol meldete einen Lawinenabgang in Serfaus. Dieser ereignete sich im Bereich Hintergreitbach im freien Gelände bei der zweiten Sektion der Komperdellbahn. Offenbar direkt im Bereich der Lifttrasse. Ein Wintersportler soll verschüttet worden sein.
Die Bergrettungen Serfaus und Fiss wurden alarmiert – ebenso der Notarzthubschrauber Christophorus 5 und der Polizeihelikopter Libelle Tirol.
Weiterer Alarm, widrige Wetterbedingungen
Kurz darauf schon der nächste Alarm – diesmal in der Wattener Lizum. Die Lage dort ist noch unklar. Derzeit versucht die Crew des Notarzthelikopters Alpin 5, aus der Luft die Situation zu klären. „Allerdings sind die Sichtverhältnisse, ebenso wie in Serfaus, aufgrund der Witterungsbedingungen schlecht“, heißt es von der Leitstelle.
Näheres in Kürze!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.