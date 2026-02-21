Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz aller Warnungen

Es geht los! Schon erste Lawineneinsätze in Tirol

Tirol
21.02.2026 10:41
Die Lawinensituation in Tirol ist kritisch. Gegen 10.30 Uhr gab es den ersten Einsatz am Samstag ...
Die Lawinensituation in Tirol ist kritisch. Gegen 10.30 Uhr gab es den ersten Einsatz am Samstag (Archivbild).(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Trotz aller Warnungen: In Tirol gab es am Samstagvormittag schon erste Lawinenalarme! In Serfaus (Bezirk Landeck) wurde offenbar ein Wintersportler im freien Gelände von Schneemassen verschüttet. Auch in der Wattener Lizum (Bezirk Innsbruck-Land) läuft ein Einsatz. In Tirol herrscht am Wochenende verbreitet Gefahrenstufe 4 von 5. Auch das Bundesheer steht am Samstag im Assistenzeinsatz.

0 Kommentare

Den ersten Lawinenalarm am Samstag in Tirol gab es um 10.23 Uhr: Die Leitstelle Tirol meldete einen Lawinenabgang in Serfaus. Dieser ereignete sich im Bereich Hintergreitbach im freien Gelände bei der zweiten Sektion der Komperdellbahn. Offenbar direkt im Bereich der Lifttrasse. Ein Wintersportler soll verschüttet worden sein.

Die Bergrettungen Serfaus und Fiss wurden alarmiert – ebenso der Notarzthubschrauber Christophorus 5 und der Polizeihelikopter Libelle Tirol.

Weiterer Alarm, widrige Wetterbedingungen
Kurz darauf schon der nächste Alarm – diesmal in der Wattener Lizum. Die Lage dort ist noch unklar. Derzeit versucht die Crew des Notarzthelikopters Alpin 5, aus der Luft die Situation zu klären. „Allerdings sind die Sichtverhältnisse, ebenso wie in Serfaus, aufgrund der Witterungsbedingungen schlecht“, heißt es von der Leitstelle. 

Lesen Sie auch:
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
21.02.2026
Heikle Lage in Tirol
Lawinenserie: Vier Tote und viele Schwerverletzte
20.02.2026

Näheres in Kürze!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
21.02.2026 10:41
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
439.537 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
233.475 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
166.161 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1451 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1370 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf