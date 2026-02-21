Vorteilswelt
Deutsche-Liga-TICKER

LIVE ab 15.30 Uhr: Konferenz u.a. mit den Bayern

Deutsche Bundesliga
21.02.2026 04:24
Gibt’s für Harry Kane und seine Bayern auch heute wieder Grund zum Jubeln?
Gibt’s für Harry Kane und seine Bayern auch heute wieder Grund zum Jubeln?(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 23. Spieltag in Deutschlands Bundesliga: Die Konferenz mit den Duellen von FC Bayern München und Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und FC Augsburg, 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen sowie 1. FC Köln und TSG Hoffenheim steht an – wir berichten live (unten)!

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Tabellenführer Bayern München kann mit ÖFB-Ass Konrad Laimer dank der frühen Anpfiffzeit der Partie gegen Eintracht Frankfurt heute gegenüber der Konkurrenz vorlegen. Das für den späteren Abend angesetzte Spiel von Verfolger Borussia Dortmund und das demnächst folgende Gipfeltreffen mit dem BVB hat für den Titelverteidiger keine Priorität.

„Ich bin nur auf das Frankfurt-Spiel fokussiert!“
„Sie haben das Dortmund-Spiel im Kopf, wir nicht, ich nicht. Ich bin nur auf das Frankfurt-Spiel fokussiert“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Leon Goretzka wären bei einer Gelben Karte gegen Dortmund gesperrt. „Das ist kein großes Thema“, meinte Kompany. Wichtig sei nur, „dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Ab nächster Woche können wir dann alle dieses Clasico-Gefühl genießen.“

Deutsche Bundesliga
21.02.2026 04:24
