Heftiger Olympia-Sturz

Bob-Crash! Österreicher sorgen für Schreckmoment

Olympia
21.02.2026 12:20
Brenzlige Szenen im olympischen Vierer-Bob-Wettkampf!
Brenzlige Szenen im olympischen Vierer-Bob-Wettkampf!(Bild: AP/Aijaz Rahi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dramatische Szenen im zweiten Lauf des Vierer-Bobs der Herren. Die Österreicher Jakob Mandlbauer, Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer und Daniel Bertschler kamen im zweiten Lauf zu Sturz. 

0 Kommentare

Die 21. nach dem ersten Lauf stürzten in der neunten Kurve. Anschließend rasten sie im umgekippten Bob durch den Eiskanal – eine brenzlige Szene. Die vier Österreicher zogen dabei die Köpfe ein und versuchten sich im Bob so gut es ging zu verstecken. 

Lesen Sie auch:
Die Österreicher Jakob Mandlbauer, Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer und Daniel ...
Olympia im Ticker
LIVE: Sturz! Für Mandlbauer und Co. war‘s das
21.02.2026

Kurz vor dem Ziel stoppte der Bob und blieb in einer Kurve liegen. Anschließend konnten drei Athleten aussteigen. Wie es dem vierten Athleten geht, darüber gibt es derzeit noch keine Informationen. 

Olympia
21.02.2026 12:20
