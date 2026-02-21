Bob-Crash! Österreicher sorgen für Schreckmoment

Dramatische Szenen im zweiten Lauf des Vierer-Bobs der Herren. Die Österreicher Jakob Mandlbauer, Daiyehan Nichols-Bardi, Sebastian Mitterer und Daniel Bertschler kamen im zweiten Lauf zu Sturz.
Die 21. nach dem ersten Lauf stürzten in der neunten Kurve. Anschließend rasten sie im umgekippten Bob durch den Eiskanal – eine brenzlige Szene. Die vier Österreicher zogen dabei die Köpfe ein und versuchten sich im Bob so gut es ging zu verstecken.
Kurz vor dem Ziel stoppte der Bob und blieb in einer Kurve liegen. Anschließend konnten drei Athleten aussteigen. Wie es dem vierten Athleten geht, darüber gibt es derzeit noch keine Informationen.
