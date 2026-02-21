Wehrpflicht in Österreich: Wie stehen Sie dazu?

Ein Modell von gestern oder ein Sicherheitsanker für morgen? Zwischen Kasernentor, Stellungstermin und Zivildienstdebatte wird in ganz Österreich intensiv diskutiert. Für die einen ist die Wehrpflicht ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Sicherheitsarchitektur, für die anderen ein überholtes Relikt vergangener Zeiten. Welche Haltung nehmen Sie zur Wehrpflicht in Österreich ein?
Ist sie für Sie ein sinnvolles Instrument, um Landesverteidigung und Katastrophenschutz breit abzustützen? Oder überwiegt der Eindruck, dass ein modernes Bundesheer besser auf Freiwilligkeit und Professionalität setzen sollte? Sehen Sie im verpflichtenden Dienst eine wichtige Schule fürs Leben mit Disziplin, Zusammenhalt und Verantwortung, oder einen Eingriff in die persönliche Freiheit junger Menschen?
Tradition oder Reformbedarf?
Seit der Volksbefragung 2013 steht die allgemeine Wehrpflicht in Österreich weiterhin auf festen Beinen, eingebettet in die Strukturen des Österreichisches Bundesheer. Befürworter verweisen auf die Bedeutung für Katastropheneinsätze und Assistenzleistungen im Inland, Kritiker auf Kosten, Effizienz und internationale Vergleichsmodelle mit Berufsheeren. Ist die Wehrpflicht für Sie ein Garant für Sicherheit und Solidarität, oder ein System, das dringend weiterentwickelt werden sollte?
Wie wirkt sich die Debatte ganz persönlich auf Ihre Sicht aus: Haben Sie selbst gedient und blicken positiv oder kritisch darauf zurück? Würden Sie sich für Ihre Kinder denselben Weg wünschen? Bedeutet Wehrpflicht für Sie gesellschaftlichen Zusammenhalt, oder sehen Sie darin vor allem Reformbedarf? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen.
