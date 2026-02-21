Wehrpflicht in Österreich: Wie stehen Sie dazu?

Wie wirkt sich die Debatte ganz persönlich auf Ihre Sicht aus: Haben Sie selbst gedient und blicken positiv oder kritisch darauf zurück? Würden Sie sich für Ihre Kinder denselben Weg wünschen? Bedeutet Wehrpflicht für Sie gesellschaftlichen Zusammenhalt, oder sehen Sie darin vor allem Reformbedarf? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen.